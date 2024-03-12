"Выглядим как варвары": зачем в Казахстане хотят отстреливать бездомных животных, ответили в Минэкологии

На сегодняшнем брифинге в кабмине главу Минэкологии спросили, почему казахстанские власти хотят решить вопрос с бродячими животными с помощью отстрела, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что вопрос о предлагаемой в Казахстане эвтаназии для бездомных животных остро обсуждается в обществе – многие задаются вопросом, зачем в цивилизованной стране хотят законодательно вернуть отстрел кошек и собак.

Глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев заявил, что в Казахстане есть пострадавшие от бродячих собак, но в принятии решения по новому закону о животных должна быть "какая-то середина".

"Вопрос эвтаназии не нов в мире. Я скажу, что проблему надо решать – конечно, в первую очередь путем устройства их в приемные пункты, в добрые частные руки. Но если эта система сегодня не работает: отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск?

Здесь должна быть какая-то середина. Мы должны очень постараться, как законодательно это заложено, устроить (животных – прим. ред.) Но если есть агрессивные собаки – они тоже как люди, есть и добрые, и злые", – заявил Нысанбаев.

В ответ на слова о "неработающей системе" по гуманному отлову животных в Казахстане у министра спросили – почему акиматам столько лет выделялись на это деньги, но они бездействовали.

"Акиматам выделялись деньги из бюджета на вакцинацию и стерилизацию, но в итоге бездействие властей теперь ложится на совесть казахстанцев? (Речь о предлагаемых отстрелах, на которые не согласны многие граждане – прим. ред.) Мы же на международном уровне сейчас выглядим как варвары и как живодеры", – заявила журналист.

Нысанбаев заявил, что растрата государственных денег и последствия "этой плохой работы" – это вопрос не к Минэкологии, а к местным органам.

Напомним, ранее Нысанбаев, комментируя предложение об эвтаназии, рассказал, что у него у самого есть собаки и ему их очень жалко.

Отметим, в середине февраля мажилис принял в работу поправки в законопроект об ответственном отношении к животным – новой нормой предлагается ввести эвтаназию для бездомных животных.

В декабре 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными". В Минэкологии тогда сообщали, что целями принятия закона являются правовое регулирование обращения с животными, гуманного отношения к ним, критерием которого является благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей, и др.

В марте прошлого года в Казахстане запустили горячую линию по вопросам защиты животных.