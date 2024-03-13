Куда обращаться при повреждении зданий во время землетрясений в Алматы, рассказали в акимате

В акимате Алматы рассказали, куда обращаться при повреждении здания от землетрясения, и представили алгоритм действий в этом случае, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, при районных акиматах функционируют комиссии в составе представителей ДЧС, УГК, районных архитекторов и других уполномоченных органов. При обнаружении каких-либо повреждений строения горожанам необходимо обратиться с заявлением в районный акимат, приложив фотоматериалы, сообщили в горадминистрации.

"Далее члены комиссии на основе заявления проводят выездной осмотр здания для предварительного определения уровня повреждений. То есть, являются ли они свидетельством нарушения несущих конструкций или касаются элементов отделочных материалов, таких как навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада", - говорят в акимате.

Все материалы районных комиссий собирают в Управлении городского планирования и урбанистики и направляют в КазНИИСА, где, в свою очередь, дают заключение о причинах и степени повреждения того или иного объекта.

"Что касается финансирования восстановительных работ, то в случае повреждения социальных объектов все ремонтные работы будут производиться за счет бюджетных средств. При повреждениях отделочных элементов многоквартирных жилых домов ремонтные работы необходимо производить за счет средств кондоминиума.

В случае выявления повреждений, несущих угрозу целостности зданий, средства на восстановительные работы будут выделяться из бюджета государственных органов", - рассказали в акимате.

Напомним, после землетрясения, произошедшего 23 января, школы и больницы в Алматинской области покрылись трещинами.

Кроме того, были обнаружены незначительные повреждения нашли в жилых домах Алматы.

Между тем, после толчков, которые произошли 4 марта, существенных повреждений не было обнаружено, сообщал акимат. Однако позднее горадминистрация сообщила, что в зданиях все-таки есть повреждения, правда, они касаются отделки, фасадов и кафеля.

Также были проверены развязки и пешеходные переходы. Они оказались целыми.

Кроме того, мы сообщали, что трещины на стенах нашли в зданиях школ в Алматы после землетрясения. Пострадал и один из вузов.