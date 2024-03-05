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Как развязки и подземные переходы пережили землетрясение, проверили в Алматы

Опубликовано:

Развязка
Развязка. Фото: акимат Алматы

В Алматы проверили состояние развязок и пешеходных переходов после сильного землетрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

В Управлении городской мобильности Алматы сообщили, что после землетрясения специалисты провели визуальное обследование 36 транспортных развязок и мостов в мегаполисе, а также более 45 надземных и подземных пешеходных переходов.

"Повреждения не выявлены. Вместе с тем продолжаются работы по более детальному обследованию мостов и путепроводов", – говорится в сообщении.

Сильное землетрясение в Алматы

Напомним, мощное землетрясение произошло вчера в 11:22. Его эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

За ночь сейсмологи зафиксировали еще два неощутимых для казахстанцев толчка.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы не было.

Позже в ведомстве все же прокомментировали имеющиеся последствия.

Сообщалось, что специалисты обнаружили трещины на стенах в ряде алматинских школ. Также повреждения сняли на видео в одном из вузов города.

При этом всего, по данным на вчерашний вечер, поступили 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и в многоквартирных жилых домах Алматы.

Также мы подсчитали, сколько стоит собрать тревожный чемоданчик на случай землетрясения в Казахстане, и объясняли, как это сделать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064582-kak-razvyazki-i-podzemnye-perehody-perezhili-zemletryasenie-proverili-v-almaty/

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