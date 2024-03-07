"Мы не будем контролировать отправителей": Минфин о проверке мобильных переводов

После заседания сената заместитель министра финансов Ержан Биржанов заявил, что в Казахстане не собираются контролировать отправителей при проверке мобильных переводов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы контролируем индивидуальных предпринимателей. Когда вы говорите "люди" (журналисты задали вопрос о "контроле людей" - прим. ред.), - это населения никак не касается: касается контроля индивидуальных предпринимателей. Приказ относительно контроля был принят 2 года назад.

Вносимые изменения касательно 255 тысяч тенге - это как доппоказатель. Это, наоборот, облегчающий фактор. Допустим, 100 переводов от разных лиц 3 месяца подряд, но сумма по мелочам поступала - по 10, по 20 тысяч… по предыдущим правилам должны были оповестить и направить уведомление (о проверке - прим. ред.) - но, когда мы отсечку по сумме поставили, мы этому человеку, индивидуальному предпринимателю, уже уведомление не направим. То есть это дополнительный показатель, который облегчает контроль", - заявил в кулуарах сената Ержан Биржанов.

В Минфине также отметили, что личные переводы никак не ограничиваются, а отправители - не контролируются.

"Мы не будем контролировать отправителей. Такие переводы, в личных целях, не ограничиваем.

Мы должны получить данные по предпринимателям, то есть тем, кто зарегистрирован как ИП: (из критериев таких переводов - прим. ред.) это более 100 переводов от разных лиц, 3 месяца эти переводы должны идти, и сумма превышает 255 тысяч тенге. Если три показателя сработают, только в том случае к предпринимателям будет направлено уведомление", - добавил вице-министр финансов.

Контроль мобильных переводов в Казахстане

В конце 2023 года стало известно о том, что Комитет госдоходов начал получать сведения от банков о мобильных переводах предпринимателей из числа госслужащих, приравненных к ним лиц и их супругов.

А с начала 2024 года начали отслеживать мобильные переводы работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

Для чего нужны такие меры, ранее объяснял экс-глава Минфина Ерулан Жамаубаев. По его словам, проверки направлены на то, чтобы мобильные переводы, которые имеют характер предпринимательской деятельности, облагались налогом.

Также в начале года стало известно, что родственникам не будут ограничивать суммы, которые можно отправлять друг другу мобильным переводом.

При этом, если ранее сообщалось, что проверки могут начать при достижении 100 мобильных переводов в течение трех месяцев, то теперь в МНЭ рассмотрели другой вариант: получение физлицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, при этом общая сумма которых превышает 255 000 тенге.

Между тем, против тотальной проверки переводов казахстанцев выступил депутат Азат Перуашев. Он считает, что нужно вести критерий только на уровне микробизнеса для переводов более 1 млн тенге в месяц.

Накануне вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса объяснил, почему под контроль подпадут мобильные переводы в размере 255 тыс. тенге и выше, а депутат мажилиса Ерлан Барлыбаев и вовсе предложил проверять мобильные платежи начиная только с 1,5 млн тенге.