Чьи мобильные переводы уже отслеживают в Казахстане, рассказали в КГД

В этом году Комитет госдоходов начал получать сведения от банков о мобильных переводах предпринимателей из числа госслужащих, приравненных к ним лиц и их супругов, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2023 году в КГД начали поступать сведения от банков о гражданах, на банковские счета которых поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью.

"Критерием для определения признаков осуществления предпринимательской деятельности является получение физическим лицом в течение каждого из трех последовательных месяцев свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц на личный банковский счет", – объяснили специалисты.

При этом отмечается, что информация от банков предоставляется поэтапно:

с 1 января 2023 года – по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам (по итогам 2022 года);

– по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам (по итогам 2022 года); с 1 января 2024 года – по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам (по итогам 2023 года);

– по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам (по итогам 2023 года); с 1 января 2025 года – по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (по итогам 2024 года);

– по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (по итогам 2024 года); с 1 января 2026 года – по остальной части населения (по итогам 2025 года).

Так, подчеркивается, что на сегодня информация получена только по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам.

"Обращаем внимание, что контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков и нацелены на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей.

При этом физические лица могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях (переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, а также по другим жизненным ситуациям)", – добавили представители Комитета госдоходов МФ РК.

Напомним, вчера глава Минфина Ерулан Жамаубаев объяснял, что такие меры направлены на то, чтобы мобильные переводы, которые имеют характер предпринимательской деятельности, облагались налогом.

Кроме того, в начале ноября министр торговли Арман Шаккалиев отвечал на вопрос о том, когда на казахстанских рынках запретят мобильные переводы и обяжут продавцов иметь кассовые аппараты.

"100-процентный переход на кассовые аппараты, насколько мне известно, в рамках налогового администрирования мы как раз синхронизируем со сроками модернизации – то есть в 2024-2025 годы этому будет придано большое внимание", – говорил он.

При этом в конце июля в интернете распространилась информация о запрете оплаты товаров и услуг мобильными переводами, которая вызвала ажиотаж среди населения.

Тогда мы отмечали, что основная проблема оплаты мобильным переводом заключается в том, что продавцы при этом не выдают фискальный чек покупателю и не проводят операцию через контрольно-кассовую машину (ККМ).

В итоге доход, полученный подобным образом, не облагается налогом и приносит убытки для бюджета страны – уменьшается финансирование различных программ по улучшению социальных услуг и инфраструктуры.

Позже представители Комитета госдоходов объяснили, что банковские организации за период с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей.

Также Ерулан Жамаубаев высказывался о том, когда власти начнут штрафовать нарушителей.