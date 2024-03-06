Проверять мобильные платежи начиная только с 1,5 млн тенге предложил депутат

Депутат мажилиса Ерлан Барлыбаев сегодня на пленарном заседании палаты раскритиковал действующий механизм мониторинга мобильных переводов граждан, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Ерлан Барлыбаев в своем запросе на имя главы МНЭ Нурлана Байбазарова отметил, что с начала года в обществе активно обсуждается нововведение по тотальному контролю мобильных платежей.

"Неубедительные пояснения чиновников только еще больше отталкивают людей. (...) Согласно разъяснениям правительства, под контроль будет попадать получение переводов от 100 и более лиц в течение месяца, общая сумма которых превысит 3 МЗП, или 255 тыс. тенге.

При этом нижняя граница переводов не определена, что означает тотальный мониторинг всех без исключения платежей, даже самых мелких в 100-200 тенге. Возникает риск ненужной бюрократии и администрирования мизерных сумм, безо всякой отдачи для бюджета, но с головной болью для малого бизнеса и самозанятых", – заявил он.

Мажилисмен отметил, что в России с 2020 года успешно применяется другая методика мониторинга мобильных платежей.

Там, по его словам, мониторингу подлежат лица, получающие более 30 переводов в день, при этом каждый платеж должен быть более 1 тысячи рублей, а общая сумма таких платежей должна составлять более 1 млн рублей в месяц.

"Понимая обязанность бизнеса оплачивать налоги, считаем необходимым также установить нижний предел платежа, подлежащего мониторингу, – не менее 3-5 тысяч тенге. (...) Также предлагаем вести мониторинг мобильных платежей только начиная с 1,5 млн тенге.

Также для защиты МСБ от бюрократии предлагаем ввести автоматическое взимание розничного налога с мобильных платежей, подпадающих под мониторинг", – заявил депутат.

По его словам, это освободит предпринимателя от необходимости ведения бухучета и другой отчетности, бюджет будет получать платежи в текущем режиме, а у налоговых органов не будет повода для проверок бизнеса.

Контроль мобильных переводов в Казахстане

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане начали отслеживать мобильные переводы работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

Также с прошлого года отслеживаются переводы госслужащих, приравненных к ним лиц и их супругов.

Ранее экс-глава Минфина Ерулан Жамаубаев объяснял, что такие меры направлены на то, чтобы мобильные переводы, которые имеют характер предпринимательской деятельности, облагались налогом.

Также в начале января вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, что родственникам не будут ограничивать суммы, которые можно отправлять друг другу мобильным переводом.

При этом если ранее сообщалось, что "заподозрить" предпринимательскую деятельность могут при проведении более 100 мобильных переводов в течение трех месяцев, то теперь в МНЭ обозначали общую сумму этих переводов – не более трех минимальных заработных плат (МЗП), или 255 тыс. тенге.

Позже депутат Азат Перуашев предложил перестать тотально контролировать мобильные переводы в Казахстане. По его словам, нужно вести критерий только на уровне микробизнеса для переводов более 1 млн тенге в месяц.