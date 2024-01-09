Есть ли ограничения по мобильным переводам между родственниками, ответили в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, что родственникам не будут ограничивать суммы, которые можно отправлять друг другу мобильным переводом, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

"Между родственниками нет каких-либо ограничений по суммам денежных переводов друг другу. Мы не рассматриваем это как предпринимательство. В рамках введения новых форм контроля мы будем рассматривать только объем переводов от разных людей в течение трех месяцев", – подчеркнул он.

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане начали отслеживать мобильные переводы работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

Также с прошлого года отслеживаются переводы госслужащих, приравненных к ним лиц и их супругов.

Ранее глава Минфина Ерулан Жамаубаев объяснял, что такие меры направлены на то, чтобы мобильные переводы, которые имеют характер предпринимательской деятельности, облагались налогом.

Кроме того, в начале ноября министр торговли Арман Шаккалиев отвечал на вопрос о том, когда на казахстанских рынках запретят мобильные переводы и обяжут продавцов иметь кассовые аппараты.

"100-процентный переход на кассовые аппараты, насколько мне известно, в рамках налогового администрирования мы как раз синхронизируем со сроками модернизации – то есть в 2024-2025 годы этому будет придано большое внимание", – говорил он.

При этом в конце июля в интернете распространилась информация о запрете оплаты товаров и услуг мобильными переводами, которая вызвала ажиотаж среди населения.

Тогда мы отмечали, что основная проблема оплаты мобильным переводом заключается в том, что продавцы при этом не выдают фискальный чек покупателю и не проводят операцию через контрольно-кассовую машину (ККМ).

В итоге доход, полученный подобным образом, не облагается налогом и приносит убытки для бюджета страны – уменьшается финансирование различных программ по улучшению социальных услуг и инфраструктуры.

Позже представители Комитета госдоходов объясняли, что банковские организации за период с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей.

Также Ерулан Жамаубаев высказывался о том, когда власти начнут штрафовать нарушителей.