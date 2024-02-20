Пересмотрят ли условия налогообложения мобильных переводов в Казахстане, рассказали в МНЭ

Глава МНЭ Нурлан Байбазаров ответил на депутатский запрос о пересмотре условий налогообложения мобильных переводов Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт мажилиса.

Демократическая партия Казахстана "Ак жол" потребовала пересмотреть подходы к налогообложению мобильных переводов с учетом интересов и предпринимателей, и населения, и государства.

На депутатский запрос ответил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. Он напомнил, что контроль мобильных переводов нацелен на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности и будет охватывать только тех граждан, которые получили мобильные переводы от 100 разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд.

Однако, по его словам, Минфином совместно с заинтересованными государственными органами продолжается проработка вопроса по пересмотру критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физлиц, а также к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

"Рассматривается предложение о внесении изменений критериев риска в следующей редакции: "Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3 МЗП (по состоянию на 1 января 2024 года 255 000 тенге). Так как в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 35 Предпринимательского кодекса обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат физические лица , которые имеют от частного предпринимательства годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в размере, превышающем 12- кратный минимальный размер заработной платы", – говорится в ответе за депзапрос.

Глава МНЭ также отметил, что информация о результатах проводимой работы Минфин сообщит дополнительно.

Мобильные переводы в Казахстане

С 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит – такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

При этом некоторые недобросовестные продавцы на этом фоне стали отказываться принимать безналичные платежи, требуя оплату за товар или услугу наличными деньгами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие действия незаконны. Что в таком случае делать гражданам, мы писали тут.

Также в начале января вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, что родственникам не будут ограничивать суммы, которые можно отправлять друг другу мобильным переводом.

А в конце января у него спросили, будет ли проверяться новая "схема" оплаты, когда вместо мобильного перевода просят пополнить баланс.