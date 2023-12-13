Какие банковские переводы будут облагаться налогами, разъяснил глава Минфина

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса рассказал, в каких случаях мобильные переводы казахстанцев будут облагаться налогом, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что сейчас в банках происходит апробирование пилотного проекта.

"Мы поставили критерии – 100 переводов по одной карточке в течение трех месяцев. Будем наблюдать. Эти критерии условные, мы можем их скорректировать, исходя из реалий жизни.

Закон принят еще в прошлом году. Он направлен на то, чтобы мобильные переводы, которые имеют характер предпринимательской деятельности, облагались налогом", — заявил он.

Рядовых казахстанцев, по его словам, поправки не касаются.

"Если это простые переводы между родными, коллегами, то, понятно, что они не относятся к предпринимательской деятельности и не будут облагаться налогом. Основная цель – фискализация частых переводов.

Предприниматели должны открыть для переводов специальную карточку и принимать сколько угодно переводов. Главное – зарегистрироваться по определенному виду предпринимательской деятельности и платить налоги. К этому мы подводим тех, кто работает в тени", — добавил глава Минфина.

Прокомментировал он и сборы на подарки, которые могут организовывать казахстанцы на карту одного из родственников.

"В таких случаях не будут приниматься меры налогового воздействия, поскольку мы знаем, что это разовые сборы.

По таким сборам риск не будет срабатывать. Он будет срабатывать по тем людям, у которых есть бизнес, магазин. Например, если человек работает водителем такси или продает овощи и фрукты на рынке. Это те люди, которые непосредственно занимаются бизнесом", — заверил Жамаубаев.

Проверка банковских переводов в Казахстане

С 2023 года Комитет госдоходов начал получать сведения о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности согласно банковским данным.

На данный момент проводится обработка и анализ мобильных переводов государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов.

При этом проверке подвергаются не все, а только те физические лица, на личных банковских счетах которых зафиксированы денежные поступления от 100 и более разных людей в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев.

Однако в скором времени количество граждан, чьи мобильные переводы будут проверяться, станет заметно больше.

С 2024 года , помимо госслужащих, эта проверка будет проводиться в отношении работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

, помимо госслужащих, эта проверка будет проводиться в отношении работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов. С 2025 года в список проверяемых попадут индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц и их супруги.

в список проверяемых попадут индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц и их супруги. С 2026 года – все остальные граждане Казахстана.

При этом в Комитет госдоходов не будет передана информация о размере транзакций, личные данные отправителя и так далее.

Банки должны передать только индивидуальный идентификационный номер (ИИН) физического лица, на счет которого было получено множество переводов от разных отправителей в течение долгого времени.

При этом представители КГД не раз напоминали, что личные переводы налогами облагаться не будут.