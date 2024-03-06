Почему в Казахстане будут проверять переводы свыше 255 тыс. тенге, объяснили в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов сегодня в кулуарах мажилиса объяснил, почему под контроль подпадут мобильные переводы в размере 255 тыс. тенге и выше, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Биржанов рассказал, какие переводы будут проверять налоговики.

"В первую очередь – это количество платежей. Если он индивидуальный предприниматель и ему приходят переводы, не платежи, 100 переводов – это первый признак. Второй показатель – три месяца подряд, то есть январь, февраль, март. Три месяца подряд, эти переводы с каждым месяцем по 100 приходят. И третий признак – это когда сумма этих платежей за три месяца будут в совокупности давать 255 тыс. тенге", – сказал он.

Чиновник также объяснил, из чего складывается именно такая сумма.

"Объясним, почему 255 тыс. тенге. На сегодня минимальная заработная плата – это 85 тыс. тенге. Три месяца – это 255 тыс. тенге.

В соответствии с Предпринимательским кодексом, для постановки индивидуальным предпринимателям требуется получение дохода в 12 минимальных заработных плат (в год – прим. ред.) – это более миллиона тенге.

Поэтому, если три месяца по 85 тысяч приходят и срабатывают еще два признака, только в этом случае данные платежи будет характеризоваться как с предпринимательской целью", – добавил вице-министр.

В завершение он еще раз отметил, что под мониторинг подпадут 100 переводов от разных лиц в течение трех месяцев подряд.

"Плюс, дополнительным критерием мы смотрим, если сумма всех переводов превышает 255 тыс. тенге, мы берем под налоговый контроль (этого предприниматели – прим. ред.) и направляем уведомление, чтобы он дал пояснение. Мы не доначисляем налогов, мы каких-либо штрафных санкций не предъявляем, каких-либо проверочных мероприятий не проводим, просим у него дать пояснение и все", – подчеркнул Ержан Биржанов.

При этом отметим, что сегодня депутат мажилиса Ерлан Барлыбаев предложил проверять мобильные платежи начиная только с 1,5 млн тенге.

Контроль мобильных переводов в Казахстане

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане начали отслеживать мобильные переводы работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

Также с прошлого года отслеживаются переводы госслужащих, приравненных к ним лиц и их супругов.

Ранее экс-глава Минфина Ерулан Жамаубаев объяснял, что такие меры направлены на то, чтобы мобильные переводы, которые имеют характер предпринимательской деятельности, облагались налогом.

Также в начале января вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, что родственникам не будут ограничивать суммы, которые можно отправлять друг другу мобильным переводом.

При этом если ранее сообщалось, что "заподозрить" предпринимательскую деятельность могут при проведении более 100 мобильных переводов в течение трех месяцев, то теперь в МНЭ обозначали общую сумму этих переводов – не более трех минимальных заработных плат (МЗП), или 255 тыс. тенге.

Позже депутат Азат Перуашев предложил перестать тотально контролировать мобильные переводы в Казахстане. По его словам, нужно вести критерий только на уровне микробизнеса для переводов более 1 млн тенге в месяц.