Не проверять мобильные переводы до 1 млн тенге предложил депутат

На заседании мажилиса депутат Азат Перуашев предложил перестать тотально контролировать мобильные переводы в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Дополнительно к плану либерализации экономики, поручение о котором правительству дал президент Касым-Жомарт Токаев, депутат Перуашев предложил не проверять мобильные переводы до 1 млн тенге.

"Отказаться от тотального контроля мобильных платежей. Ввести критерий только на уровне микробизнеса для переводов более 1 млн тенге в месяц", – заявил он.

Также среди его предложений – более решительное снижение базовой ставки Нацбанком и демонополизация банковского рынка.

"Сегодня 6 крупнейших банков контролируют 67, это две трети активов всех банков второго уровня – это ненормально. Для обеспечения конкуренции и стимулирования кредитования рассмотреть вопрос о дроблении крупнейших банков", – добавил Перуашев.

Еще одно предложение депутата – пересмотр обязательных платежей для бизнеса. Перуашев заявил, что в их числе около 90 видов обязательных платежей, которые затем используются неэффективно и "скрытно для общества" – к примеру, маркировка товаров, платеж в Фонд медстрахования, ЕНПФ, методика утильсбора и так далее.

Отметим, что в Нацбанке заявили о снижении мобильных переводов в Казахстане после объявления об их проверках.

В МНЭ недавно обозначили общую сумму для 100 переводов в течение 3-х месяцев, которую в стране будут рассматривать как признак предпринимательской деятельности – это 3 МЗП или 255 тысяч тенге.

Мобильные переводы в Казахстане

С 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит – такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

При этом некоторые недобросовестные продавцы на этом фоне стали отказываться принимать безналичные платежи, требуя оплату за товар или услугу наличными деньгами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие действия незаконны. Что в таком случае делать гражданам, мы писали тут.

Также в начале января вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, что родственникам не будут ограничивать суммы, которые можно отправлять друг другу мобильным переводом.

А в конце января у него спросили, будет ли проверяться новая "схема" оплаты, когда вместо мобильного перевода просят пополнить баланс.