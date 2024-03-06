"Жизнь или смерть": в Миннауки заявили о снижении числа скандалов и суицидов на фоне сдачи ЕНТ

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сегодня в кулуарах мажилиса рассказал о планах пересмотреть формат сдачи ЕНТ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек напомнил, что в прошлом и позапрошлом годах в Казахстане обсуждался пересмотр формата сдачи ЕНТ.

"В этом году мы принципиально больших изменений не будем делать, но, во-первых, пять теперь этапов сдачи ЕНТ идет.

Если вы вспомните, раньше в один день (сдавали ЕНТ – прим. ред.) – огромный стресс, нагрузка, прошел – не прошел, выиграл – не выиграл, жизнь или смерть, пан или пропал.

В этом году пять теперь (этапов – прим. ред.). Два платных – в январе и марте, – ребенок пробует свои силы, понимает, что, где. У него есть возможность понять свои сильные и слабые стороны. Два основных с мая по июль идут, причем из двух теперь этапов, на которых регистрируется ребенок, самый высший балл он может подавать уже на грант. Мы еще второй шанс ему даем, когда официально он на грант сдает", – сказал министр.

Помимо этого, добавил он, есть еще пятый этап – августовский. Он предназначен для тех, кто решил поступать на платное обучение в вузе.

"Это как последний шанс. Таким образом, в последнее время больших скандалов, столпотворений, суицидов уже нет. Таким образом, в этом году мы принципиально не меняем (формат – прим. ред.).

Единственное, внутри баллы чуть-чуть перераспределены, основную нагрузку мы теперь даем на профильный предмет. Если раньше считали 125, 140, равномерно распределялось. То теперь больший балл абитуриент будет получать за профильный предмет, чтобы он больше фокус делал на свою профильную подготовку", – объяснил Саясат Нурбек.

Напомним, с этой недели стартовало мартовское ЕНТ в Казахстане. А 10 февраля завершилось январское ЕНТ, которое сдали около 134 тысяч человек.

Из них 76,4% абитуриентов сдали на казахском языке, 23,5% – на русском, 83 человека – на английском языке.

Пороговый балл набрали около 77,5% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов. Максимальный балл – 137. Всего 72 абитуриента набрали более 130 баллов.

При этом в сентябре прошлого года сообщалось о том, что в Казахстане изменится количество заданий по предметам на ЕНТ-2024 и сократится время тестирования.

Однако позже стало известно, что время сдачи ЕНТ решили не сокращать в этом году. Также для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

И все же, в этом году в ЕНТ было внесено несколько изменений. Так, сообщалось, что число заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов, при этом увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. Еще на ЕНТ-2024 года пороговый балл по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снижен до 3 баллов.

Также стало известно, как прошло январское тестирование. За две недели с момента старта январского ЕНТ в Казахстане тестирование сдали более 53 тысяч абитуриентов. Максимальный балл составил 134.

В конце января в Наццентре также озвучивали пороговые баллы ЕНТ в 2024 году.