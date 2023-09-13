Что изменится в правилах ЕНТ в следующем году, рассказал глава Миннауки

В Казахстане изменится количество заданий по предметам на ЕНТ-2024 и сократится время тестирования. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК в своем официальном Telegram-канале.

Как отметил Саясат Нурбек, еще в прошлом году его ведомство обещало, что все изменения в формате экзамена будут объявлены в начале нового учебного года. Это, по его словам, поможет будущим абитуриентам сосредоточиться и лучше подготовиться к поступлению в вуз.

Он отметил, что на ЕНТ-2024 изменится количество тестовых заданий, будет добавлен новый тип заданий в профильных предметах и сократится время тестирования.

"Мы перейдем на стандартизированный формат с использованием психометрических подходов к формированию и анализу результатов. Эти изменения отвечают Концепции развития высшего образования и науки в РК на 2023-2029 годы", – подчеркнул министр.

Изменение количества вопросов по предметам

Глава Миннауки подчеркнул, что количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Однако, число заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов. Также увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40.

"Важно отметить, что в профильных предметах будет добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка. Эти изменения являются логическим продолжением работ в направлении повышения качества тестовых заданий и их соответствия мировым стандартам оценки навыков функциональной грамотности и критического мышления", – заявил Саясат Нурбек.

В итоге общее количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120:

20 заданий по "Истории Казахстана",

10 заданий по "Грамотности чтения"

10 заданий по "Математической грамотности";

по 40 заданий по двум профильным предметам.

Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов.

Сокращение времени тестирования

Также благодаря вышеуказанным изменениям время тестирования сократится. Теперь на сдачу ЕНТ учащимся будет выделено 3 часа 30 минут (210 минут). При этом ранее было предоставлено 4 часа (240 минут).

Подчеркивается, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Обязательная сдача "Математической грамотности"

"Еще одним новшеством в этом году станет обязательная сдача предмета "Математическая грамотность" для абитуриентов, которые выбрали творческие направления, наряду с предметами "История Казахстана" и "Грамотность чтения".

Хотелось бы подчеркнуть, что тестовые задания по "Математической грамотности" направлены на проверку способности применения полученных знаний, умений и навыков по математической логике в жизненных ситуациях, поэтому данный предмет является обязательным для всех тестируемых", – сообщил министр.

Изменения по комбинациям предметов

Также появились изменения по комбинациям профильных предметов. По данным министра науки и высшего образования, поступающие на группы образовательных программ "B059 – Коммуникации и коммуникационные технологии", "B055 – Математика и статистика", "B063 – Электротехника и автоматизация" будут сдавать комбинацию "Математика-Информатика".

"В завершение хотел бы напомнить, что в прошлом году Министерство науки и высшего образования РК официально закрепило возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом. Если учесть еще три возможности сдать ЕНТ для поступления на платной основе, то абитуриенты 2024 года смогут пройти тестирование пять раз", – добавил Нурбек.

Напомним, что еще в прошлом году министр заявлял, что в будущем формат ЕНТ хотят изменить так, чтобы он стал как сертификат TOEFL и IELTS.

"Мы пересматриваем сам формат ЕНТ, вернее его содержательную часть. С 2020 года начат проект с Кембриджским университетом по пересмотру формата вопросов ЕНТ, чтобы были как тесты признанные – не просто выбирать "правильно-неправильно", а чтобы проверять вашу функциональную грамотность, понимание, насколько системно вы готовились, и есть ли пробелы в знаниях", – говорил он.

Итоги ЕНТ-2023

Напомним, 10 июля были озвучены итоги ЕНТ этого года. Вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев сообщил, что пороговый балл ЕНТ набрали 135 тысяч из 162 тысяч абитуриентов, что составляет около 83% от общего количества.

Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 402 человека. Еще 312 человек были удалены из аудитории с аннулированием результатов теста за нарушение правил.

В этом году Единое национальное тестирование в Казахстане стартовало 18 мая и завершилось 5 июля.

До 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. И в случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.