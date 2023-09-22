Пороговые баллы по предметам изменили на ЕНТ-2024

В формат ЕНТ продолжают вносить изменения – на этот раз были снижены пороговые баллы по двум предметам, сообщается на официальном сайте Национального центра тестирования.

В следующем году абитуриенты, сдающие ЕНТ, по-прежнему будут писать тестирование по пяти предметам. Однако если ранее минимальным требованием было набрать 5 баллов по каждому из них, то теперь это правило несколько смягчили.

На ЕНТ-2024 года пороговый балл по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снизили до 3 баллов.

Также напомним, что ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщал, что было изменено количество вопросов по некоторым предметам. Число заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов, но увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40.

Теперь формат ЕНТ выглядит следующим образом:

Математическая грамотность: 10 заданий, максимально – 10 баллов, пороговый балл – 3;

Грамотность чтения: 10 заданий, максимально – 10 баллов, пороговый балл – 3;

История Казахстана: 20 заданий, максимально – 20 баллов, пороговый балл – 5;

I профильный предмет: 40 заданий, максимально – 50 баллов, пороговый балл – 5;

II профильный предмет: 40 заданий, максимально – 50 баллов, пороговый балл – 5.

Еще в ЕНТ с 2024 года будет сокращенно время самого тестирования. Теперь на сдачу ЕНТ учащимся будет выделено 3 с половиной часа вместо 4.

Кроме того, станет обязательная сдача предмета "Математическая грамотность" для абитуриентов, которые выбрали творческие направления, наряду с предметами "История Казахстана" и "Грамотность чтения".

Итоги ЕНТ-2023

Напомним, 10 июля были озвучены итоги ЕНТ этого года. Вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев сообщил, что пороговый балл ЕНТ набрали 135 тысяч из 162 тысяч абитуриентов, что составляет около 83% от общего количества.

Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 402 человека. Еще 312 человек были удалены из аудитории с аннулированием результатов теста за нарушение правил.

В этом году Единое национальное тестирование в Казахстане стартовало 18 мая и завершилось 5 июля.

До 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. И в случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.