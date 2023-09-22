Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пороговые баллы по предметам изменили на ЕНТ-2024

Опубликовано:

Девушка пишет в тетради
Тестирование. Иллюстративное фото: Prasit photo / Getty Images

В формат ЕНТ продолжают вносить изменения – на этот раз были снижены пороговые баллы по двум предметам, сообщается на официальном сайте Национального центра тестирования.

В следующем году абитуриенты, сдающие ЕНТ, по-прежнему будут писать тестирование по пяти предметам. Однако если ранее минимальным требованием было набрать 5 баллов по каждому из них, то теперь это правило несколько смягчили.

На ЕНТ-2024 года пороговый балл по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снизили до 3 баллов.

Также напомним, что ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщал, что было изменено количество вопросов по некоторым предметам. Число заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов, но увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40.

Теперь формат ЕНТ выглядит следующим образом:

  • Математическая грамотность: 10 заданий, максимально – 10 баллов, пороговый балл – 3;
  • Грамотность чтения: 10 заданий, максимально – 10 баллов, пороговый балл – 3;
  • История Казахстана: 20 заданий, максимально – 20 баллов, пороговый балл – 5;
  • I профильный предмет: 40 заданий, максимально – 50 баллов, пороговый балл – 5;
  • II профильный предмет: 40 заданий, максимально – 50 баллов, пороговый балл – 5.

Еще в ЕНТ с 2024 года будет сокращенно время самого тестирования. Теперь на сдачу ЕНТ учащимся будет выделено 3 с половиной часа вместо 4.

Кроме того, станет обязательная сдача предмета "Математическая грамотность" для абитуриентов, которые выбрали творческие направления, наряду с предметами "История Казахстана" и "Грамотность чтения".

Итоги ЕНТ-2023

Напомним, 10 июля были озвучены итоги ЕНТ этого года. Вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев сообщил, что пороговый балл ЕНТ набрали 135 тысяч из 162 тысяч абитуриентов, что составляет около 83% от общего количества.

Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 402 человека. Еще 312 человек были удалены из аудитории с аннулированием результатов теста за нарушение правил.

В этом году Единое национальное тестирование в Казахстане стартовало 18 мая и завершилось 5 июля.

До 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. И в случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037709-porogovye-bally-po-predmetam-izmenili-dlya-ent-2024/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.