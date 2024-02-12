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30 лет независимости Казахстана

Стали известны итоги январского ЕНТ

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Школьник сдает экзамен
Тестирование. Иллюстративное фото: pixabay.com

Январское ЕНТ в этом году сдавали около 134 тысяч человек, а пороговый балл набрали 77,5% абитуриентов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального центра тестирования.

Как сообщает центр тестирования, из 134 тысяч человек 76,4% абитуриентов сдавали ЕНТ на казахском языке, 23,5% - на русском, 83 человека - на английском языке.

"Пороговый балл набрали около 77,5% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов. Максимальный балл - 137.

Всего 72 абитуриента набрали более 130 баллов. Наибольшее количество тестируемых, а именно 18%, выбрали комбинацию предметов "Биология-Химия". 17% на ЕНТ сдали предметы "Математика-Физика".

Также в топ-3 вошла комбинация "Математика-Информатика", ее сдали 12%. Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", ее сдали 149 человек", - отмечается в сообщении.

Наилучший уровень подготовки абитуриенты показали по предмету "Грамотность чтения". Также учащиеся, выбравшие "Физику", дали правильные ответы только на 33% вопросов. Самой сложной темой для абитуриентов оказалась "Элементы теории относительности".

В Наццентре отметили, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих, в январском ЕНТ приняли участие 321 абитуриент с особыми образовательными потребностями.

"За период проведения ЕНТ выявлено 157 нарушений правил. В том числе, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 107 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 50 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не выявлено", - добавили в Наццентре.

Здесь же абитуриентов предупредили, что до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. И, в случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось о том, что в Казахстане изменится количество заданий по предметам на ЕНТ-2024 и сократится время тестирования.

Однако позже стало известно, что время сдачи ЕНТ решили не сокращать в этом году. Также для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

И все же, в этом году в ЕНТ было внесено несколько изменений. Так, сообщалось, что число заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов, при этом увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. Еще на ЕНТ-2024 года пороговый балл по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снижен до 3 баллов.

Также стало известно, как прошло январское тестирование. За две недели с момента старта январского ЕНТ в Казахстане тестирование сдали более 53 тысяч абитуриентов. Максимальный балл составил 134.

В конце января в Наццентре также озвучили пороговые баллы ЕНТ в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060566-stali-izvestny-itogi-yanvarskogo-ent/

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