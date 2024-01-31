Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пороговые баллы ЕНТ в 2024 году назвали в Наццентре тестирования

Опубликовано:

Школьник сдает экзамен
Тестирование. Иллюстративное фото: pixabay.com

В этом году пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана остаются неизменными. Об этом сообщает Национальный центр тестирования, передает NUR.KZ.

Пороговые баллы в этом году такие же, как и в предыдущем: не менее 50 баллов, и не менее 65 баллов для поступления в национальные вузы.

Однако, как отметили в Наццентре тестирования, есть направления подготовки, для поступления на которые необходимо набрать больше 50 баллов. При этом, самые высокие пороговые баллы на образовательные программы "Право" и "Педагогические науки" - не менее 75 баллов.

Абитуриенты, решившие обучаться по направлению "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)", на ЕНТ должны набрать не менее 70 баллов. А желающим поступить на специальность "Сельское хозяйство и биоресурсы" и "Ветеринария" в национальные вузы требуется набрать не менее 60 баллов.

"Кроме того, абитуриентам нужно учесть, что каждый вуз может устанавливать свои пороговые баллы. Это право было предоставлено им четыре года назад в рамках академической свободы.

Например, абитуриент, набравший 80 баллов, желает стать учителем математики и поступить в национальный университет. Как известно, пороговый балл на "Педагогические науки" - не менее 75 баллов, а в национальные вузы - не менее 65 баллов.

Вроде набранного балла ученика хватает для поступления. Однако, пороговый балл для этой специальности в выбранном университете начинается с 85 баллов. Следовательно, ему необходимо искать другой университет, в котором пороговые баллы ниже 80", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Сообщается, что информация о пороговых баллах вузов будет опубликована в ближайшее время на сайте Наццентра тестирования.

В сентябре прошлого года сообщалось о том, что в Казахстане изменится количество заданий по предметам на ЕНТ-2024 и сократится время тестирования.

Однако недавно стало известно, что время сдачи ЕНТ решили не сокращать в этом году. Также для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

И все же, в этом году в ЕНТ было внесено несколько изменений. Так, сообщалось, что число заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов, при этом увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. Еще на ЕНТ-2024 года пороговый балл по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снижен до 3 баллов.

Также стало известно, как прошло январское тестирование. За две недели с момента старта январского ЕНТ в Казахстане тестирование сдали более 53 тысяч абитуриентов. Максимальный балл составил 134.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058497-porogovye-bally-ent-v-2024-godu-nazvali-v-natstsentre-testirovaniya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.