Пороговые баллы ЕНТ в 2024 году назвали в Наццентре тестирования

В этом году пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана остаются неизменными. Об этом сообщает Национальный центр тестирования, передает NUR.KZ.

Пороговые баллы в этом году такие же, как и в предыдущем: не менее 50 баллов, и не менее 65 баллов для поступления в национальные вузы.

Однако, как отметили в Наццентре тестирования, есть направления подготовки, для поступления на которые необходимо набрать больше 50 баллов. При этом, самые высокие пороговые баллы на образовательные программы "Право" и "Педагогические науки" - не менее 75 баллов.

Абитуриенты, решившие обучаться по направлению "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)", на ЕНТ должны набрать не менее 70 баллов. А желающим поступить на специальность "Сельское хозяйство и биоресурсы" и "Ветеринария" в национальные вузы требуется набрать не менее 60 баллов.

"Кроме того, абитуриентам нужно учесть, что каждый вуз может устанавливать свои пороговые баллы. Это право было предоставлено им четыре года назад в рамках академической свободы.

Например, абитуриент, набравший 80 баллов, желает стать учителем математики и поступить в национальный университет. Как известно, пороговый балл на "Педагогические науки" - не менее 75 баллов, а в национальные вузы - не менее 65 баллов.

Вроде набранного балла ученика хватает для поступления. Однако, пороговый балл для этой специальности в выбранном университете начинается с 85 баллов. Следовательно, ему необходимо искать другой университет, в котором пороговые баллы ниже 80", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Сообщается, что информация о пороговых баллах вузов будет опубликована в ближайшее время на сайте Наццентра тестирования.

В сентябре прошлого года сообщалось о том, что в Казахстане изменится количество заданий по предметам на ЕНТ-2024 и сократится время тестирования.

Однако недавно стало известно, что время сдачи ЕНТ решили не сокращать в этом году. Также для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

И все же, в этом году в ЕНТ было внесено несколько изменений. Так, сообщалось, что число заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов, при этом увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. Еще на ЕНТ-2024 года пороговый балл по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снижен до 3 баллов.

Также стало известно, как прошло январское тестирование. За две недели с момента старта январского ЕНТ в Казахстане тестирование сдали более 53 тысяч абитуриентов. Максимальный балл составил 134.