Время сдачи ЕНТ решили не сокращать в этом году

Время сдачи ЕНТ в Казахстане оставили без изменений. Ранее о планах сократить количество часов на написание экзамена рассказывал глава Миннауки и высшего образования, передает NUR.KZ.

Сегодня представители МНВО на официальном сайте ведомства разместили информацию о формате проведения ЕНТ в этом году.

В пресс-релизе отмечалось, что время тестирования составляет 4 часа (240 минут).

При этом в сентябре прошлого года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отмечал, что с 2024 года на сдачу ЕНТ учащимся будет выделено 3 часа 30 минут (210 минут).

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе министерства подтвердили, что время тестирования решили оставить без изменений.

Также для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

И все же в этом году в ЕНТ было внесено несколько изменений.

Так, сообщалось, что число заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов, при этом увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40.

Еще на ЕНТ-2024 года пороговый балл по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снижен до 3 баллов.

Кроме того, планировалось сделать обязательной сдачу предмета "Математическая грамотность" для абитуриентов, которые выбрали творческие направления.

Однако позже министр науки заявил, что для абитуриентов, поступающих на творческие специальности, ЕНТ в этом году не изменится.

Напомним, вчера стало известно, что за две недели январское ЕНТ в этом году сдали уже более 53 тысяч человек.