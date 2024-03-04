Мартовское ЕНТ началось в Казахстане

С сегодняшнего дня в Казахстане стартовало мартовское ЕНТ, которое продлится до 30 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

По данным ведомства, на данный момент заявки для участия в ЕНТ подали 110 тысяч человек. Желающие все еще могут зарегистрироваться на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO.

Регистрация продлится до 10 марта.

"В мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию", - отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что при регистрации на ЕНТ тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена. Тестирование завершится 30 марта.

Напомним, 10 февраля завершилось январское ЕНТ, которое сдали около 134 тысяч человек.

Из них 76,4% абитуриентов сдали на казахском языке, 23,5% – на русском, 83 человека – на английском языке.

Пороговый балл набрали около 77,5% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов. Максимальный балл – 137. Всего 72 абитуриента набрали более 130 баллов.

При этом в сентябре прошлого года сообщалось о том, что в Казахстане изменится количество заданий по предметам на ЕНТ-2024 и сократится время тестирования.

Однако позже стало известно, что время сдачи ЕНТ решили не сокращать в этом году. Также для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

И все же, в этом году в ЕНТ было внесено несколько изменений. Так, сообщалось, что число заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов, при этом увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. Еще на ЕНТ-2024 года пороговый балл по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снижен до 3 баллов.

Также стало известно, как прошло январское тестирование. За две недели с момента старта январского ЕНТ в Казахстане тестирование сдали более 53 тысяч абитуриентов. Максимальный балл составил 134.

В конце января в Наццентре также озвучили пороговые баллы ЕНТ в 2024 году.