Январское ЕНТ в Казахстане: сколько человек смогли сдать, а сколько – провалились за две недели

За две недели с момента старта январского ЕНТ в Казахстане тестирование сдали более 53 тысяч абитуриентов. Максимальный балл – 134, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НЦТ.

По данным Национального центра тестирования, уже более 53 тысяч человек сдали январское ЕНТ. Из них 73,6% абитуриентов – на казахском, 26,3% – на русском, 35 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 73% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 65 баллов. Максимальный балл – 134.

Наибольшее количество тестируемых выбрали комбинации предметов "Математика-Физика" и "Биология-Химия", то есть, по 17% сдающих. Также в топ-3 вошла комбинация "Математика-Информатика", ее сдали 11%. Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", ее сдали 59 человек.

"На сегодняшний день выявлено 63 нарушения. В том числе, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 43 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 20 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено", – заявил директор НЦТ Руслан Емелбаев.

Также отмечается, что за это время в ЕНТ приняло участие 158 абитуриентов с особыми образовательными потребностями.

"На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Отметим, после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы", – добавили представители Наццентра тестирования.

Напомним, в этом году в ЕНТ было внесено несколько изменений.

Так, сообщалось, что число заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов, при этом увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40.

Также благодаря вышеуказанным изменениям время тестирования сократится. Теперь на сдачу ЕНТ учащимся будет выделено 3 часа 30 минут (210 минут). При этом ранее было предоставлено 4 часа (240 минут).

Кроме того, планировалось сделать обязательной сдачу предмета "Математическая грамотность" для абитуриентов, которые выбрали творческие направления.

Однако позже министр науки заявил, что для абитуриентов, поступающих на творческие специальности, ЕНТ в этом году не изменится.

Еще на ЕНТ-2024 года пороговый балл по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снижен до 3 баллов.