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"Проведен мониторинг": об обстановке в Алматы после землетрясения рассказали в МЧС

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Вид на город Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, в среду, ранним утром в Алматы вновь зафиксировали подземные толчки. В МЧС сообщили, что обстановка в городе стабильная, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Подземные толчки в южной столице были зафиксированы в 05:09.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в Китае, в 266 километрах от Алматы - казахстанцы ощутили лишь афтершок.

В Алматы ощутимость составила 2 балла.

После подземных толчков специалисты провели мониторинг районов, сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

"На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная", - рассказали в министерстве.

Последние землетрясения в Алматы

В понедельник, 4 марта, жители Алматы ощутили сильное землетрясение. В МЧС сообщали, что эпицентр землетрясения располагался в 31 км от города, ощутимость в Алматы составила 5 баллов. Позже в городе зафиксировали еще несколько подземных толчков.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения в день землетрясения обратились 1329 человек.

В результате землетрясения в Алматы пострадал 18-летний горожанин - он обратился к медикам с закрытым переломом обеих лодыжек.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

В акимате сообщили, что некоторые здания пострадали от подземных толчков. При районных акиматах созданы рабочие группы в составе уполномоченных органов для проведения комплексного обследования.

Вечером также стало известно, что в ряде школ на стенах после землетрясения появились трещины. Однако в акимате города заверили, что существенных повреждений зданий в городе нет.

Предыдущее сильное землетрясение в Алматы случилось в ночь на 23 января. Тогда ощутимость в городе также составила 5 баллов. В МЧС сообщали, что землетрясение тогда ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

В Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

А в конце февраля стало известно, что сотрудники ДЧС понесли наказание за несработавшую систему оповещения людей во время землетрясения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064723-proveden-monitoring-ob-obstanovke-v-almaty-posle-zemletryaseniya-rasskazali-v-mchs/

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