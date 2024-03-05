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Глава МНЭ рассказал, сколько платит за коммуналку

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Нурлан Байбазаров
Нурлан Байбазаров. Фото: primeminister.kz

Глава Министерства национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге правительства рассказал, сколько у него уходит в месяц на коммунальные расходы, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра Нурлана Байбазарова, проверял ли он свою крайнюю квитанцию и сколько он заплатил за коммунальные услуги в январе.

"Квитанцию я не проверял. Но я знаю, что, как и у всех, у меня счета выросли. Точно не могу сказать… где-то в районе 100 тысяч тенге", - указал он.

Ранее сообщалось, что в Астане жителям завышали счета за отопление. В итоге "Астанаэнергосбыт" привлекли к ответственности: его оштрафовали на 10% от выручки, полученной в результате совершения административного правонарушения.

Компании также внесено предписание о перерасчете в сторону возврата необоснованного полученного дохода в размере 209 365 тенге.

Повышение тарифов на комуслуги в Казахстане

Напомним, еще летом прошлого года глава МНЭ анонсировал повышение тарифов на комуслуги. В регионах, как отметил тогда глава МНЭ, средний чек повысится на 2-4 тысячи тенге в месяц.

В целом, по его словам, тарифы должны быть комфортными для граждан и поэтому переход будет мягким. Также будет возможность компенсации через акиматы для социально уязвимых слоев населения.

Чуть позже бывший премьер-министр Алихан Смаилов заявил о росте тарифов на комуслуги для казахстанцев на 10-30%, назвав это умеренным повышением. Рост тарифов, с его слов, был обоснован тем, что без этого шага невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.

В начале декабря прошлого года стало известно о том, что с 2024 года в Казахстане могут повысить тарифы на электроэнергию. 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа.

В начале года стало известно, что в Астане уже с февраля может подорожать электричество. ТОО "Астанаэнергосбыт" планирует поднять цены на электроэнергию на 30%.

В конце января глава Министерства водных ресурсов и ирригации рассказал о планах повысить тарифы на воду для автомоек. А экс-глава МНЭ Куантыров рассказал, на какие именно коммунальные услуги и на сколько повысятся тарифы в этом году.

В феврале также сообщалось о том, что в Казахстане введут разные тарифы на воду по уровню потребления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064595-glava-mne-rasskazal-skolko-platit-za-kommunalku/

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