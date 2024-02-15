Разделят на 4 группы: разные тарифы на воду по уровню потребления введут в Казахстане

Глава Минводы и ирригации Нуржан Нуржигитов в рамках круглого стола в мажилисе рассказал о дифференцированных тарифах на воду, которые введут в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для повышения культуры водосбережения и стимулирования ресурсосбережения приказом Министерства нацэкономики для населения вводится механизм дифференциации по объемам потребления на услуги питьевой воды в пределах установленной нормы объема потребления на одного человека.

Приказ вступил в силу 11 февраля. Внедрение будет зависеть от заявки каждого монополиста региона. Приказом предусматривается дифференциация путем установления четырехуровневого тарифа для потребителей", - говорится в докладе министра воды и ирригации Нуржана Нуржигитова.

Четыре уровня по потреблению воды для казахстанцев будут выглядеть следующим образом:

І группа - с потреблением до 3 м³ в месяц, применяется действующий тариф (потребляют 49% населения);

с потреблением до 3 м³ в месяц, применяется действующий тариф (потребляют 49% населения); ІІ группа - с потреблением от 3 до 5 м³ в месяц, +20% к действующему тарифу (потребляют 20% населения);

- с потреблением от 3 до 5 м³ в месяц, +20% к действующему тарифу (потребляют 20% населения); ІІІ группа - с потреблением от 5 м³ до 10 м³ в месяц, +50% к действующему тарифу (потребляют 20% населения);

с потреблением от 5 м³ до 10 м³ в месяц, +50% к действующему тарифу (потребляют 20% населения); ІV группа - с потреблением свыше 10 м³ в месяц, +100% к действующему тарифу (потребляют 11% населения).

"При применении данного подхода дополнительный доход по стране, по данным МНЭ, составит порядка 13 млрд тенге.

Данные средства субъекты естественных монополий обязаны направлять по целевому назначению для реконструкции сетей и оборудования, для снижения уровня изношенности сетей и уменьшения потерь", - добавил министр.

Напомним, в конце января экс-министр нацэкономики Алибек Куантыров заявлял, что казахстанцы очень неэкономно используют воду и призвал граждан экономить воду в бане.

Тогда же он рассказал, на сколько повысятся тарифы на комуслуги в Казахстане в 2024 году.

В начале января о неэкономном отношении некоторых казахстанцев к воде также высказывались депутаты мажилиса.

"Питьевой водой поливать огороды - это не нормально. Сейчас блок и законодательный, и подзаконный нужно будет отрабатывать, это будет болезненный блок, но этот вопрос нужно решать.

Куб воды - это тонна воды - у нас стоит порядка 50-60 тенге. Конечно, это тариф очень низкий. Нужно повышать процентов на 50, нужно подымать. Ведром воды чистить зубы - это не нормально", - заявлял депутат Павел Казанцев.

Напомним также, что в конце марта 2023 года в Астане стали ощущать дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой.

В сентябре аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в южной столице "бесконечно дешевая вода". Он пообещал жителям, что в мегаполисе обязательно изменят тарифы на воду.