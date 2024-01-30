На сколько повысятся тарифы на комуслуги в Казахстане, рассказал Куантыров

Глава МНЭ на брифинге правительства рассказал, на какие коммунальные услуги и на сколько повысятся тарифы в этом году, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров сообщил, что корректировка тарифов ожидается в каждом году, потому что тарифная программа рассчитана на семь лет.

"Если бы нам нужно было срочно обновить все в течение одного-двух лет, тогда рост тарифов был бы существенный. В несколько раз. Здесь это делается постепенно, чтобы население и бизнес привыкали, чтобы это соответствовало инфляции и вообще, чтобы элементарно успеть все работы. Это же нужно делать постепенно. Чтобы физически успели подрядные и строительные организации все обновить. И это делается в основном, особенно для водоснабжения, водоотведения. Уличные работы – это все сезонные работы, то есть зимой это делать сложно", – добавил он.

Министр также рассказал, насколько могут повысить тарифы по стране.

"В среднем рост тарифов по каким-то субъектам и видам ЖКХ будет 10-15%. В среднем это 20-30%. Мы стараемся удерживать в пределах. Иначе рост был бы гораздо существеннее. Просто надо удерживать инфляцию. Это на все виды услуг, потому что изношенность инфраструктуры по всем видам комуслуг есть. То есть на трубы, на сети, водопроводы, канализацию. Сильно изношена канализация особенно, а счета там маленькие. В среднем на двухкомнатную квартиру счет на канализацию – 200 тенге. Там нужно повышать, там не сильно будет ощущаться", – заверил глава МНЭ.

При этом он добавил, что власти все учитывают, чтобы общий рост тарифов был несущественный. Вдобавок еще 40 тыс. семьям в этом году планируется оказать компенсацию за рост тарифов.

"Если раньше компенсация давалась за превышение тарифов более чем на 20% от дохода семей, то сейчас этот порог снижен до 10%. То есть гораздо больший охват. Если расходы на ЖКХ превышают 10% от дохода семьи, то размер этого превышения и будет выплачиваться в виде компенсации", – резюмировал Куантыров.

Напомним, еще летом прошлого года глава МНЭ анонсировал повышение тарифов на комуслуги. В регионах, как отметил тогда глава МНЭ, средний чек повысится на 2-4 тысячи тенге в месяц.

В целом, по его словам, тарифы должны быть комфортными для граждан и поэтому переход будет мягким. Также будет возможность компенсации через акиматы для социально уязвимых слоев населения.

Чуть позже премьер-министр Алихан Смаилов заявил о росте тарифов на комуслуги для казахстанцев на 10-30%, назвав это умеренным повышением. Рост тарифов, с его слов, был обоснован тем, что без этого шага невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.

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