Астанчанам завышали счета за отопление: компанию оштрафовали

ТОО "Астанаэнергосбыт" привлекли к административной ответственности за необоснованно завышенные счета за отопление, передает NUR.KZ со ссылкой на КРЕМ.

Как сообщается на сайте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ, ранее жители столицы жаловались на завышенные счета за тепло, которые были отражены в квитанциях за январь.

В ведомстве напомнили, что в Астане услуги теплоснабжения оказывает субъект естественных монополий ТОО "Астанаэнергосбыт".

На основании поступивших обращений астанчан была проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт", по итогам которой установлено нарушение в части несоблюдения норм потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета. Это привело к необоснованному начислению за тепло.

В итоге ТОО привлекли к административной ответственности - его оштрафовали на 10% от выручки, полученной в результате совершения административного правонарушения. Кроме того, компании внесено предписание о перерасчете в сторону возврата необоснованного полученного дохода в размере 209 365 тенге.