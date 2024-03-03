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Казахстанец получил необоснованный штраф из-за смены часового пояса

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Сергек. Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Водитель из Усть-Каменогорска получил необоснованный штраф 1 марта, в день, когда в Казахстане сменился часовой пояс. Причиной стали небольшие сбои в работе системы "Сергек".

Как сообщает региональное издание "Устинка Live", в Усть-Каменогорске водитель в соцсетях сообщил о том, что ему пришел необоснованный штраф 1 марта.

Отмечается, что мужчина проехал по улице, где стоит дорожный знак, ограничивающий скорость до 40 км/ч с 8:00 до 18:00. Но проезжал водитель этот участок в 7:23, а в итоге получил штраф в 18 тысяч тенге за превышение скорости.

Данный случай корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в департаменте полиции ВКО.

"В связи с проведением технических работ по смене часового пояса на некоторых участках в Усть-Каменогорске, где имеется временное ограничение максимальной скорости движения, было неверно зафиксировано несколько нарушений скоростного режима.

В настоящее время обслуживающей организацией данный недостаток устранен. После проведения корректировок указанные административные правонарушения будут отменены в автоматическом режиме", - сообщили в ведомстве.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

Тогда же сообщилось о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым этой ночью жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетісу и Ұлытау перевели время на час назад.

Таким образом, с 1 марта на территории страны действует единый часовой пояс UTC +5.

Из-за этого, как стало известно утром того же дня, спецЦОНы работали с перебоями.

Также многие казахстанцы массово жаловались на неправильную дату рождения в цифровых документах: после перехода на единый часовой пояс некоторые граждане "постарели" на день. Позже в АО "Национальные информационные технологии" принесли свои извинения за этот случай, добавив, что сейчас все их системы работают в штатном режиме.

Также в Минпросвещения сообщили, что перевод часов в Казахстане не повлияет на расписание занятий школьников: работа учебных заведений продолжается в штатном режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064205-kazahstanets-poluchil-neobosnovannyy-shtraf-iz-za-smeny-chasovogo-poyasa/

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