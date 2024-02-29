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30 лет независимости Казахстана

Как будет работать метро Алматы в связи с переводом времени

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Метро Алматы
Метро. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Метрополитене Алматы рассказали, как будут курсировать поезда сегодня вечером и ночью в связи с переходом на новый часовой пояс, передает корреспондент NUR.KZ.

"При изменении часового пояса Метрополитен Алматы будет работать в штатном режиме без изменений в расписании. Так, в ночь с 29 февраля на 1 марта текущего года метро будет курсировать до 00.10 часов по времени Алматы. 1 марта метро откроет свои двери в 06.20 часов уже по новому часовому поясу", - рассказали в метро.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

К слову, не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.

Тем временем министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане.

Также мы писали о том, как узнать время авиарейсов после перехода на единый часовой пояс в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063755-kak-budet-rabotat-metro-almaty-v-svyazi-s-perevodom-vremeni/

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