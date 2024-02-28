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Как перевод часов повлияет на работу общественного транспорта в Астане, рассказали в CTS

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Общественный транспорт
Общественный транспорт. Фото: пресс-служба акимата Астаны

В связи с переходом на единый часовой пояс в Астане могут наблюдаться сбои в работе сервисов общественного транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО City Transportation Systems.

Как сообщает пресс-служба транспортной компании в Instagram, возможны сбои в работе некоторых сервисов:

  • отображение времени прибытия маршрутов на табло информирования на остановочных пунктах;
  • отсутствие отслеживания движения маршрутов в мобильных приложениях для отслеживания маршрутов (касается Яндекс, 2гис, Avtobys);
  • системы оплаты проезда через мобильные приложения или платежные терминалы.

"Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Общественный транспорт начнет работу в соответствии с утвержденным расписанием, с 06:00 утра", - говорится в сообщении.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

К слову, не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.

Тем временем министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане.

Также мы писали о том, как узнать время авиарейсов после перехода на единый часовой пояс в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063573-o-vozmozhnyh-sboyah-v-rabote-servisov-obschestvennogo-transporta-predupredili-astanchan/

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