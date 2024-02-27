Смена часового пояса в Казахстане: ДУМК сообщил об изменении времени молитв

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало на своем официальном сайте объявление об изменении времени молитв в связи с переходом на единый часовой пояс, передает NUR.KZ.

В ДУМК напомнили, что в ночь с 29 февраля на 1 марта все регионы страны перейдут на единый часовой пояс (UTC +5) - в ряде регионов часы переведут на 1 час назад.

В управлении пояснили, что время молитв также изменится автоматически.

Информацию о времени молитв можно получить из расписания молитв на официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана.

Также в ДУМК представили новое расписание пятничной молитвы.

Расписание пятничной молитвы. Таблица: muftyat.kz

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

Отметим, что в Казахстане в связи с переходом на единый часовой пояс запускается горячая линия для удобства пассажиров авиарейсов.

В связи с переходом на единое время казахстанскими авиакомпаниями были внесены соответствующие изменения в системах продаж авиабилетов.

Ранее авиаперевозчики обращались к пассажирам с предупреждением по этому поводу.

Также сегодня стало известно, что сайт электронного правительства eGov.kz будет временно недоступен из-за перехода Казахстана на единый часовой пояс.