Смена часового пояса в Казахстане: ДУМК сообщил об изменении времени молитв
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Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало на своем официальном сайте объявление об изменении времени молитв в связи с переходом на единый часовой пояс, передает NUR.KZ.
В ДУМК напомнили, что в ночь с 29 февраля на 1 марта все регионы страны перейдут на единый часовой пояс (UTC +5) - в ряде регионов часы переведут на 1 час назад.
В управлении пояснили, что время молитв также изменится автоматически.
Информацию о времени молитв можно получить из расписания молитв на официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана.
Также в ДУМК представили новое расписание пятничной молитвы.
Переход на единый часовой пояс в Казахстане
В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.
Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.
В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.
Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.
19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.
Отметим, что в Казахстане в связи с переходом на единый часовой пояс запускается горячая линия для удобства пассажиров авиарейсов.
В связи с переходом на единое время казахстанскими авиакомпаниями были внесены соответствующие изменения в системах продаж авиабилетов.
Ранее авиаперевозчики обращались к пассажирам с предупреждением по этому поводу.
Также сегодня стало известно, что сайт электронного правительства eGov.kz будет временно недоступен из-за перехода Казахстана на единый часовой пояс.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063309-dumk-soobschil-ob-izmenenii-vremeni-molitv/