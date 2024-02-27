eGov.kz будет временно недоступен из-за смены часового пояса
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Сайт электронного правительства eGov.kz будет временно недоступен из-за перехода Казахстана на единый часовой пояс, передает NUR.KZ со ссылкой на портал.
"В связи с переходом на единый часовой пояс UTC +05.00 с 22:00 29 февраля 2024 года до 02:00 1 марта 2024 года будут проводиться технические работы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в это время возможна кратковременная недоступность по следующим проектам:
- портал eGov.kz и его компоненты;
- мобильное приложение egov mobile;
- единая нотариальная информационная система "Е-нотариат";
- единая информационная система "Техосмотр";
- сервис электронных обращений e-Otinish;
- и другие информационные системы, государственные базы данных, сопровождаемых АО "Национальные информационные технологии".
Переход на единый часовой пояс в Казахстане
В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.
Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.
В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.
Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.
19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.
В МЦРИАП призвали казахстанцев активировать соответствующие обновления на операционных системах (например, Android и IOS). А также предложили универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063207-egovkz-budet-vremenno-nedostupen-iz-za-smeny-chasovogo-poyasa/