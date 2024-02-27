eGov.kz будет временно недоступен из-за смены часового пояса

Сайт электронного правительства eGov.kz будет временно недоступен из-за перехода Казахстана на единый часовой пояс, передает NUR.KZ со ссылкой на портал.

"В связи с переходом на единый часовой пояс UTC +05.00 с 22:00 29 февраля 2024 года до 02:00 1 марта 2024 года будут проводиться технические работы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время возможна кратковременная недоступность по следующим проектам:

портал eGov.kz и его компоненты;

мобильное приложение egov mobile;

единая нотариальная информационная система "Е-нотариат";

единая информационная система "Техосмотр";

сервис электронных обращений e-Otinish;

и другие информационные системы, государственные базы данных, сопровождаемых АО "Национальные информационные технологии".

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

В МЦРИАП призвали казахстанцев активировать соответствующие обновления на операционных системах (например, Android и IOS). А также предложили универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс.