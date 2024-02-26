"Вынуждены идти на эти решения": аким Астаны о планах повысить тариф на проезд

Аким Астаны Женис Касымбек сегодня на встрече с жителями района Сарыарка высказался о повышении стоимости проезда на общественном транспорте, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница столицы отметила, что в Астане очень плохо работает общественный транспорт – по ее словам, интервалы между автобусами огромные, однако на этом фоне акимат инициирует повышение тарифа.

Она поинтересовалась, почему, не улучшая работу общественного транспорта, власти города собираются повысить тариф.

В ответ Женис Касымбек заявил, что в городе увеличивается количество автобусов. Если в прошлом году, по его словам, насчитывалось около 900 автобусов, то сейчас – 1300. Всего же городу необходимо более 2 тыс. автобусов.

"Сейчас цена – 90 тенге за проезд, она была утверждена в 2014 году. 10 лет прошло. За десять лет выросла стоимость бензина, газа, зарплаты водителей увеличились? Сегодня заработная плата водителя в среднем – 500-600 тысяч тенге. У нас наблюдается дефицит водителей, мы на эту зарплату не можем профессионалов в полном объеме добрать", – сказал он.

При этом, как заявил аким, себестоимость работы электроавтобуса на одного пассажира составляет от 400 до 500 тенге, а дизельных и газовых – от 240 до 400 тенге.

"За каждую перевозку акимат доплачивает 200 тенге. Это же ваши же деньги, бюджетные. Понимаем, поддержка есть поддержка, мы будем поддерживать те слои населения, которые имеют право ездить бесплатно, со скидкой, они так и продолжат ездить, но для того, чтобы хоть как-то стимулировать эту отрасль, мы должны адекватные цены вводить.

Думаю, 110 тенге – это повышение, которое должно было произойти 7, 8 и 10 лет назад.

Объективно, ситуация такая: 10 лет назад тариф был утвержден, и он неактуален и меньше в три раза себестоимости перевозок, поэтому мы вынуждены идти на эти решения", – подчеркнул Касымбек.

Он также указал на вероятность внедрения тарифной системы, как в Европе, когда вводят безлимит на сутки и проездные на разные периоды.

"Мы сейчас рассматриваем этот вопрос, и планируем для того, чтобы стимулировать горожан больше пользоваться общественным транспортом, предлагать разные подобные решения, которые будут стимулировать людей ездить не на частном авто, не на легковых машинах, а общественным транспортом.

Сегодня чем больше дорог мы строим, чем они шире и удобнее для проезда, тем больше машин становится. Поэтому мировой опыт показывает, что надо максимально улучшать работу общественного транспорта.

В ближайшие два года мы хотим порядка 50 километров дополнительных автобусных линий запустить и довести протяженность до 150-160 километров. Увеличить количество общественного транспорта и стимулировать людей пользоваться общественным транспортом", – указал аким столицы.

Параллельно, по его словам, предлагается удлинить маршруты, увеличить количество автобусов с одновременным сокращением интервалов между ними.

"Мы рассматриваем различные варианты – льготные, если в сутки проезжает несколько раз, то дополнительные льготы, для студентов, для пенсионеров, для всех категорий", – добавил Женис Касымбек.