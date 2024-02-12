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Еще один вид оплаты за проезд появился в автобусах Астаны

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Автобус внутри
Автобус. Фото: пресс-служба акимата Астаны

В общественном транспорте Астаны теперь оплачивать проезд можно и банковской картой. Всего астанчанам доступно 5 разных видов оплаты проезда, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщает пресс-служба столичного акимата, в общественном транспорте города доступна оплата проезда пятью способами.

"В связи с переходом на новую систему оплаты проезда, теперь, помимо имеющихся QR, транспортной картой, Bluetooth, оплатить за проезд в автобусе можно и банковской картой или NFC поддерживающими устройствами, такими как, мобильный телефон, наручные часы, браслет", - говорится в сообщении.

Для того, что произвести оплату, пассажиру необходимо приложить банковскую карту или устройство с поддержкой NFC на планшет в салоне автобуса и дождаться сигнала об оплате.

Отмечается, что оплачивать можно всеми видами банковских платежных карт Visa и Mastercard. Помимо этого, пассажиры также могут платить посредством смарт-технологий с использованием Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay.

Оплата банковской картой, как сообщает акимат, ранее была доступна в тестовом режиме. Только за январь картой было оплачено 87 тысяч поездок. Теперь такой вид оплаты вводят повсеместно.

Напомним, в августе прошлого года столичное управление транспорта анонсировало планы по внедрению дополнительного механизма оплаты проезда в автобусах Астаны. Планировалось отменить оплату посредством QR-кодов, чтобы граждане могли пользоваться только банковской карточкой.

Позже стало известно, что за проезд в общественном транспорте Астаны можно будет платить пятью разными способами, включая NFC и QR-коды.

В середине декабря прошлого года наблюдались некоторые сбои в процедуре оплаты в общественном транспорте города. Это, как предупредили астанчан в акимате, было связано с переходом на новую электронную систему оплаты.

К концу года в акимате сообщили о том, что в автобусах Астаны введен новый способ оплаты проезда - астанчане могли теперь оплатить проезд еще и посредством Bluetooth.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060493-esche-odin-vid-oplaty-za-proezd-poyavilsya-v-avtobusah-astany/

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