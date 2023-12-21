Новый способ оплаты проезда внедрили в Астане

Еще один способ оплаты внедрили в общественном транспорте Астаны. Теперь астанчане смогут оплатить проезд еще и посредством Bluetooth, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

В ТОО "City Transportation Systems" уточнили, что воспользоваться таким видом оплаты можно только через приложение.

"В общественном транспорте столицы оплатить проезд можно через Bluetooth. Но только через мобильное приложение Avtobys.

Чтобы оплатить проезд через Bluetooth, необходимо включить его на своем телефоне, зайти в приложение, нажать на значок Bluetooth, выбрать маршрут и подтвердить оплату", - сообщает компания в Facebook.

В первую очередь пассажиру нужно скачать мобильное приложение Avtobys, затем - зарегистрироваться в приложении по номеру телефона и пополнить баланс мобильного приложения.

Отмечается, что пополнить баланс приложения можно будет через платежные терминалы, электронные кошельки, интернет-банкинги.

Однако пока данный способ оплаты доступен только в автобусах, оснащенных новым оборудованием электронной системы оплаты проезда.

Напомним, в августе мы сообщали о том, что столичное управление транспорта анонсировало планы по внедрению дополнительного механизма оплаты проезда в автобусах Астаны. Планировалось отменить оплату посредством QR-кодов, чтобы граждане могли пользоваться только банковской карточкой.

Позже стало известно, что за проезд в общественном транспорте Астаны можно будет платить пятью разными способами, включая NFC и QR-коды. В городском акимате сообщили, что, помимо уже привычных видов оплат (QR-кодов и картой Transcard), на новых автобусах появятся следующие виды оплат - банковской картой банков второго уровня и через NFC технологии, по каналу Bluetooth через мобильное приложение.

В середине декабря наблюдались некоторые сбои в процедуре оплаты в общественном транспорте города. Это, как предупредили астанчан в акимате, было связано с переходом на новую электронную систему оплаты.