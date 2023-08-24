В Астане хотят изменить механизм оплаты за проезд в автобусах

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

И.о. замглавы столичного управления транспорта Бауыржан Тайбергенов в маслихате заявил о планах предоставления дополнительного механизма оплаты проезда в автобусах Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Бауыржан Тайбергенов сообщил, что в Астане общественный транспорт пользуется высоким спросом: его использует порядка 48% населения.

Однако депутат Кендебай Адамбеков указал на проблемы нулевого пробега и безбилетников. По его словам, около 40% пассажиров не платят за проезд.

Адамбекова поддержал депутат маслихата Владислав Сергеев.

"Основная тематика – субсидирование и эффективность работы. На сегодня мы не видим – ни город, ни депутаты, – четких, реальных цифр, каков пассажиропоток, и сколько из них (пассажиров – прим. ред.) не платят.

Примерно мы апеллируем цифрами: 3-4 млрд тенге, и то, это навскидку. Не каждый день, но я езжу на общественном транспорте, и честно скажу, что даже не 30%, а процентов 50% не оплачивают – наводят, стоят, ждут. Только когда проверка приходит (оплачивают – прим. ред.)", – заявил он.

В ответ Бауыржан Тайбергенов заявил о планах пересмотреть механизм оплаты проезда в автобусах.

"Основной вопрос по безбилетникам, это то, что у нас есть QR-коды. Они когда заходят – считывают, но не оплачивают, и ждут, когда контролер подойдет.

Новая система будет банковская: мы отменим QR-коды, и граждане будут пользоваться только банковской карточкой. И тогда все будут платить за проезд при входе. Если мы отменим QR-оплату и будет банковская система, то примерно в два раза, а может и в три раза сократится количество безбилетников", – объяснил он.

Ранее председатель правления АО "Автобусный парк №1" Медет Шакаев заявлял, что 51 из 100 пассажиров общественного транспорта в Астане не платят за проезд.

"Последние данные CTS показали, что прирост валидации самый минимальный – 51%. Это означает, что минимум 51% пассажиров не платит за проезд, а это наши убытки, наша зарплата, наши запасные части, вовремя купленные ГСМ", – отмечал он.

Согласно информации на официальном сайте CTS, астанчане могут оплатить проезд транспортной картой, QR-кодом или наличными водителю автобуса. Однако при безналичной оплате одна поездка по городу стоит 90 тенге, а при оплате наличными – 180 тенге.

Также напомним, что в Алматы недавно увеличили стоимость проезда в общественном транспорте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033820-karta-vmesto-qr-koda-v-astane-hotyat-izmenit-mehanizm-oplaty-za-proezd-v-avtobusah/