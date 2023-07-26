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Больше половины астанчан ездит на автобусах "зайцем", заявил перевозчик

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Поручни и сидения в салоне автобуса
Автобус. Иллюстративное фото: pexels.com

Председатель правления АО "Автобусный парк №1" Медет Шакаев на брифинге РСК заявил, что 51 пассажир из 100 общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд, передает корреспондент NUR.KZ.

Медет Шакаев сообщил, что автобусы выходят на маршруты ежедневно, независимо от пассажиропотока.

"Зайцы… мы не работаем таким образом: что если нет пассажиров, то мы уменьшаем поток. Нет, у нас есть четкие графики, четкие планы, все автобусы выходят на линию вне зависимости (от того - прим. ред.), есть ли пассажиры и оплата", - заявил он.

Однако, по его словам, многие астанчане по-прежнему предпочитают не платить за проезд.

"Последние данные CTS показали, что прирост валидации самый минимальный - 51%. Это означает, что минимум 51% пассажиров не платит за проезд, а это наши убытки, наша зарплата, наши запасные части, вовремя купленные ГСМ.

Хотел бы обратиться к жителям столицы, чтобы они платили за проезд. На сегодня картина очень печальная. Если 100 человек перевозим, то 51 человек не платит за проезд", - заявил спикер.

При этом он предупредил, что после того, как в автобус заходят сотрудники контрольно-линейной службы, система оплаты блокируется. В связи с этим он попросил во избежание штрафа не забывать платить за проезд в общественном транспорте сразу же при входе.

Согласно информации на официальном сайте CTS, оплатить проезд в столичных автобусах можно с помощью транспортной карты, которую нужно приобрести заранее и пополнить на ней счет, либо с помощью QR-оплаты. Функция оплаты с помощью SMS была отключена в 2021 году.

При этом право бесплатного проезда по Астане и пригороду столицы предоставляется следующим категориям граждан:

  1. участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, и лицам, приравненным к ним;
  2. пенсионерам по возрасту и выслуге лет, а также получателям государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигшим пенсионного возраста;
  3. многодетным матерям;
  4. многодетным семьям;
  5. инвалидам;
  6. детям-инвалидам до восемнадцати лет, в том числе одному из родителей (законных представителей).

Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, горожанам нужно обратиться в местный акимат.

Астанчане могут также оплатить проезд наличными у водителя автобуса. Однако при безналичной оплате одна поездка по городу стоит 90 тенге, а при оплате наличными - 180 тенге.

Отметим, что за безбилетный проезд в общественном транспорте предусмотрено наказание статьей 622 Кодекса об административных правонарушениях РК.

В первой части статьи предусматривается наказание за нарушение правил пользования трамваем, троллейбусом, автобусом городского и пригородного сообщения или такси, совершенное в виде проезда на подножках и других выступающих частях транспортного средства, входа и выхода во время движения, препятствования открыванию и закрыванию дверей, перевозки режущих предметов без соответствующей упаковки, а также предметов и вещей, загрязняющих салон и одежду пассажиров.

Такой проступок влечет штраф в размере 1 МРП (3 450 тенге на 2023 год).

При этом, как указано во второй части, уклонение от оплаты за проезд на общественном транспорте влечет штраф в размере 2 МРП (6 900 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030120-bolshe-poloviny-astanchan-ezdit-na-avtobusah-zaytsem-zayavil-perevozchik/

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