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О возможных проблемах с оплатой проезда в автобусах предупредили жителей Астаны

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Автобус едет по дороге
Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Астанчан предупредили о возможных временных неудобствах при оплате проезда в автобусах из-за перехода на новую электронную систему оплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Как сообщили представители компании, сейчас в столице ведется работа по переходу на новую электронную систему оплаты проезда (ЭСОП) Avtobys.

"В связи с этим могут наблюдаться неудобства во время оплаты и активации", – подчеркнули в City Transportation Systems.

При этом отмечается, что помимо имеющихся сейчас видов оплаты за проезд, у пассажиров появится возможность:

  • платить за проезд с помощью банковской карты;
  • сканировать QR-код на планшете для удобства оплаты;
  • платить с помощью NFC через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay;
  • платить за проезд по Bluetooth через мобильное приложение Avtobys.kz.

"На данный момент новое оборудование ЭСОП успешно внедрено на 764 автобусах. Идет замена QR-кодов на маршрутах.

Активация платежа временно возможна только на валидаторах старого образца и RTVM-автоматах. Адреса их расположения указаны на сайте transcard.kz", – добавили специалисты.

Напомним, еще в конце августа сообщалось, что за проезд в общественном транспорте Астаны можно будет платить пятью разными способами, включая NFC и QR-коды.

"На сегодняшний день все оборудование и программный комплекс электронной системы оплаты проезда столицы работают в режиме офлайн, при этом система объективно морально устарела и требует модернизации/замены на более передовое и актуальное решение", – отмечали тогда представители столичного акимата.

При этом ранее в маслихате Астаны обсуждалось внедрение дополнительного механизма оплаты проезда в автобусах.

Тогда же депутат Кендебай Адамбеков указал на проблемы нулевого пробега и безбилетников в столице. По его словам, около 40% пассажиров не платят за проезд.

Кроме того, в июле председатель правления АО "Автобусный парк №1" Медет Шакаев заявлял, что 51 из 100 пассажиров общественного транспорта в Астане не платят за проезд.

"Последние данные CTS показали, что прирост валидации самый минимальный – 51%. Это означает, что минимум 51% пассажиров не платит за проезд, а это наши убытки, наша зарплата, наши запасные части, вовремя купленные ГСМ", – отмечал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051100-problemy-s-oplatoy-proezda-mogut-nablyudatsya-v-avtobusah-astany/

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