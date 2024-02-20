Стоимость проезда в автобусах хотят поднять в Астане
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Стоимость проезда в автобусах Астаны планируется повысить. Проект постановления акимата Астаны опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.
Так, в соответствии с документом, предлагается увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Астаны с 90 до 110 тенге.
"Установить единый тариф на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях в размере 110 тенге за одну поездку пассажира", - говорится в документе.
Согласно проекту постановления, также устанавливается дифференцированный тариф на маршруты регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях по Астане в следующих размерах:
- на городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 110 тенге;
- на экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 250 тенге;
- на регулярные социально значимые перевозки пассажиров при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 110 тенге;
- на пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 9 тенге 50 тиын за один километр;
- на городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами – 220 тенге;
- на экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами – 350 тенге;
- на регулярные социально значимые перевозки пассажиров при оплате наличными деньгами – 220 тенге;
- на пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами – 14 тенге за один километр.
Также, в случае неисправности системы электронной оплаты пассажиры имеют право на бесплатный проезд.
Проект постановления опубликован на портале сегодня и его публичное обсуждение продлится до 5 марта 2024 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062034-stoimost-proezda-v-avtobusah-hotyat-podnyat-v-astane/