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Стоимость проезда в автобусах хотят поднять в Астане

Опубликовано:

Общественный транспорт
Общественный транспорт. Фото: пресс-служба акимата Астаны

Стоимость проезда в автобусах Астаны планируется повысить. Проект постановления акимата Астаны опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Так, в соответствии с документом, предлагается увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Астаны с 90 до 110 тенге.

"Установить единый тариф на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях в размере 110 тенге за одну поездку пассажира", - говорится в документе.

Согласно проекту постановления, также устанавливается дифференцированный тариф на маршруты регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях по Астане в следующих размерах:

  • на городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 110 тенге;
  • на экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 250 тенге;
  • на регулярные социально значимые перевозки пассажиров при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 110 тенге;
  • на пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 9 тенге 50 тиын за один километр;
  • на городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами – 220 тенге;
  • на экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами – 350 тенге;
  • на регулярные социально значимые перевозки пассажиров при оплате наличными деньгами – 220 тенге;
  • на пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами – 14 тенге за один километр.

Также, в случае неисправности системы электронной оплаты пассажиры имеют право на бесплатный проезд.

Проект постановления опубликован на портале сегодня и его публичное обсуждение продлится до 5 марта 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062034-stoimost-proezda-v-avtobusah-hotyat-podnyat-v-astane/

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