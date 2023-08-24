"Система морально устарела": как обновят механизм оплаты проезда в автобусах Астаны

Автобус. Иллюстративное фото: PeopleImages/Getty Images

За проезд в общественном транспорте Астаны можно будет платить пятью разными способами, включая NFC и QR-коды. Об этом сообщается на официальном сайте столичного акимата.

Как сообщили в ведомстве, с сентября этого года для удобства пассажиров начнется модернизация электронной системы оплаты проезда (ЭСОП) в общественном транспорте Астаны. При этом полный переход на новую систему обещают произвести уже к концу года.

"На сегодняшний день оплата в автобусах производится QR-код приложениями банков и сотовых операторов, а также транспортной картой Transcard.

Вместе с этим на новых автобусах появятся дополнительные каналы оплат за проезд: банковской картой банков второго уровня и через NFC технологии, по каналу Bluetooth через мобильное приложение", – говорится в сообщении.

По данным специалистов, ЭСОП в онлайн режиме даст возможность для:

реализации моментального пополнения транспортных карт Transcard и проведение оплаты проезда в режиме онлайн по всем существующим тарифам во всех доступных сервисах банков второго уровня и платежных организациях (будет доступно в октябре текущего года, по мере необходимого оснащения автобусов новым оборудованием с последующей регистрацией в новой системе транспортных карт используемых предыдущей системе);

расширения способов оплаты за проезд с помощью банковских карт банков второго уровня, бесконтактная оплата NFC (смартфон, смартчасы), посредством считывания QR-кодов, Bluetooth-технология;

возможность мониторинга всех операций системы в онлайн-режиме и отображение в предлагаемой системе совершаемых валидаций с разделением по всем видам оплат и осуществление персонализированного учета и общего пассажиропотока в режиме реального времени;

возможность внедрения виртуальной карты как для активного населения, так и для льготной категории граждан, а также учащихся учебных заведений в мобильных приложениях.

"На сегодняшний день все оборудование и программный комплекс электронной системы оплаты проезда столицы работают в режиме офлайн, при этом система объективно морально устарела и требует модернизации/замены на более передовое и актуальное решение", – добавили представители акимата.

Также отмечается, что замена действующих транспортных карт не предполагается и все вышеуказанные новшества будут внедряться планомерно до конца текущего года.

Напомним, ранее в маслихате Астаны обсуждалось внедрение дополнительного механизма оплаты проезда в автобусах.

При этом тогда же депутат Кендебай Адамбеков указал на проблемы нулевого пробега и безбилетников в столице. По его словам, около 40% пассажиров не платят за проезд.

Кроме того, в июле председатель правления АО "Автобусный парк №1" Медет Шакаев заявлял, что 51 из 100 пассажиров общественного транспорта в Астане не платят за проезд.

"Последние данные CTS показали, что прирост валидации самый минимальный – 51%. Это означает, что минимум 51% пассажиров не платит за проезд, а это наши убытки, наша зарплата, наши запасные части, вовремя купленные ГСМ", – отмечал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033856-moralno-ustarela-modernizirovat-sistemu-oplaty-proezda-sobirayutsya-v-astane/