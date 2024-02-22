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Масштабную сейсмотренировку проведут по всему Казахстану в пятницу

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Громкоговорители на столбе
Громкоговоритель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Завтра, 23 февраля, во всех регионах страны будет проведена масштабная сейсмотренировка – будут звучать сирены, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В пятницу 23 февраля во всех регионах Казахстана будут проведены плановые сейсмотренировки.

В этот день, как предупредили в МЧС, будет задействована система оповещения населения.

"Основной целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения к действиям при угрозе и возникновении землетрясения.

МЧС рекомендует населению не игнорировать оповещение, и активно принять участие в сейсмотренировке", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее о планирующейся сейсмотренировке сообщали в ДЧС Алматы. Начнется завтра в 10:00. Позже начальник ведомства Нурлан Атыгаев объяснил, для чего она необходима.

По слова Атыгаева, мероприятие не связано с ожиданием каких-либо крупных землетрясений в городе. Сейсмотренировка будет проведена с целью подготовки населения к экстремальным ситуациям и повышения культуры безопасности.

Также горожанам дали совет, как подготовиться к сейсмотренировке и что делать, когда она начнется.

Отметим, что ровно месяц назад, в ночь с 22 на 23 января сразу после полуночи алматинцы почувствовали сильное землетрясение. По ощутимости его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

В Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062451-masshtabnuyu-seysmotrenirovku-provedut-po-vsemu-kazahstanu-v-pyatnitsu/

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