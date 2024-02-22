Сирены зазвучат в Алматы в пятницу: в ДЧС обратились к горожанам

В Алматы 23 февраля в 10:00 пройдет общегородская сейсмотренировка. В этот день будет также задействована система перехвата теле- и радиоканалов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС мегаполиса.

Как сообщил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Нурлан Атыгаев, оперативная группа МЧС начала масштабную агитационно-пропагандистскую работу среди населения мегаполиса.

"В преддверии Всемирного Дня гражданской обороны 23 февраля с 10.00 в Алматы будет проведена общегородская сейсмотренировка.

Целью тренировки является повышение уровня подготовки населения к действиям в экстремальных ситуациях, наибольший охват граждан для доведения информации о первоочередных действиях при землетрясении, повышение культуры безопасности населения", - отметил Нурлан Атыгаев.

Отмечается, что в рамках подготовки к сейсмотренировке с 21 февраля проводится перехват теле-, радиоканалов с заставкой о предстоящей плановой общегородской сейсмотренировке, а также с рекомендациями населению сохранять спокойствие.

"В день сейсмотренировки, в 10.00, будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов. В связи с тем, что сейсмотренировка проводится в холодное время года, просим всех руководителей, население города эвакуироваться тепло одетыми", - добавил начальник ДЧС.

В ДЧС напомнили, что такие тренировки нужны для того, чтобы население, на случай ЧС, заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовило "тревожные чемоданчики".

Проводимая городская сейсмотренировка, как заверили в ведомстве, не связана с каким-либо ожиданием землетрясения. В ДЧС призвали всех жителей и гостей Алматы принять активное участие.

Как вести себя при землетрясениях

На сайте eGov.kz опубликована инструкция, как вести себя при землетрясении.

При первых толчках землетрясения необходимо выключить газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.

При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше, не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол – они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся. Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы. Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

обрушение отдельных частей зданий;

падение битых стекол;

оборванные электропровода;

падение тяжелых предметов в квартире;

пожары;

неконтролируемое поведение людей при панике.

Напомним, в ночь с 22 на 23 января сразу после полуночи алматинцы почувствовали сильное землетрясение. По ощутимости его оценили в 5 баллов. В последующие дни фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек.

В Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.