Сирены зазвучат в Алматы в пятницу: в ДЧС обратились к горожанам
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В Алматы 23 февраля в 10:00 пройдет общегородская сейсмотренировка. В этот день будет также задействована система перехвата теле- и радиоканалов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС мегаполиса.
Как сообщил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Нурлан Атыгаев, оперативная группа МЧС начала масштабную агитационно-пропагандистскую работу среди населения мегаполиса.
"В преддверии Всемирного Дня гражданской обороны 23 февраля с 10.00 в Алматы будет проведена общегородская сейсмотренировка.
Целью тренировки является повышение уровня подготовки населения к действиям в экстремальных ситуациях, наибольший охват граждан для доведения информации о первоочередных действиях при землетрясении, повышение культуры безопасности населения", - отметил Нурлан Атыгаев.
Отмечается, что в рамках подготовки к сейсмотренировке с 21 февраля проводится перехват теле-, радиоканалов с заставкой о предстоящей плановой общегородской сейсмотренировке, а также с рекомендациями населению сохранять спокойствие.
"В день сейсмотренировки, в 10.00, будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов. В связи с тем, что сейсмотренировка проводится в холодное время года, просим всех руководителей, население города эвакуироваться тепло одетыми", - добавил начальник ДЧС.
В ДЧС напомнили, что такие тренировки нужны для того, чтобы население, на случай ЧС, заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовило "тревожные чемоданчики".
Проводимая городская сейсмотренировка, как заверили в ведомстве, не связана с каким-либо ожиданием землетрясения. В ДЧС призвали всех жителей и гостей Алматы принять активное участие.
Как вести себя при землетрясениях
На сайте eGov.kz опубликована инструкция, как вести себя при землетрясении.
При первых толчках землетрясения необходимо выключить газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.
При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше, не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол – они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.
Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.
Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся. Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы. Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:
- обрушение отдельных частей зданий;
- падение битых стекол;
- оборванные электропровода;
- падение тяжелых предметов в квартире;
- пожары;
- неконтролируемое поведение людей при панике.
Напомним, в ночь с 22 на 23 января сразу после полуночи алматинцы почувствовали сильное землетрясение. По ощутимости его оценили в 5 баллов. В последующие дни фиксировались и повторные толчки.
В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.
Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек.
В Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062394-sireny-zazvuchat-v-almaty-v-pyatnitsu-v-dchs-obratilis-k-gorozhanam/