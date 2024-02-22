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Для чего в Алматы проведут масштабную сейсмотренировку, объяснил глава ДЧС

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Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев в ходе брифинга на площадке РСК по вопросам проведения общегородской сейсмотренировки 23 февраля объяснил, для чего она необходима, передает NUR.KZ.

Так, по слова Атыгаева, мероприятие не связано с ожиданием каких-либо крупных землетрясений в городе. Сейсмотренировка будет проведена с целью подготовки населения к экстремальным ситуациям и повышения культуры безопасности.

"Основной целью сейсмотренировки является повысить уровень подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили "тревожные чемоданчики".

Безопасные места - это открытые площадки подальше от линий электропередач и зданий. Просим всех жителей и гостей города Алматы принять активное участие", - призвал начальник ДЧС города.

Отмечается, что ежегодно в Алматы происходит до 200 слабых землетрясений силой от двух до четырех баллов. При этом, в ближайшее время крупных толчков магнитудой семь и более баллов не ожидается.

23 февраля с 10 утра в городе будут запущены сирено-речевые установки, задействован перехват теле- и радиоканалов. В этот период алматинцам необходимо будет самостоятельно провести эвакуационные мероприятия.

В связи с тем, что сейсмотренировка проводится в холодное время года, ДЧС попросили население города эвакуироваться тепло одетыми.

Напомним, в ночь с 22 на 23 января сразу после полуночи алматинцы почувствовали сильное землетрясение. По ощутимости его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

Сообщалось также, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062390-dlya-chego-provedut-obschegorodskuyu-seysmotrenirovku-v-blizhayshuyu-pyatnitsu-v-almaty/

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