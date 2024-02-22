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Как алматинцам подготовиться к сейсмотренировке, рассказали в ДЧС города

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Алматыдағы биік ғимараттар
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы рассказали, как горожанам подготовиться к сейсмотренировке и что делать, когда она начнется, передает корреспондент NUR.KZ.

В первую очередь, каждому следует собрать тревожный чемоданчик. Сделать это необходимо накануне. Заранее нужно будет продумать и маршрут эвакуации до ближайшего безопасного места. Таким может быть открытая площадка, расположенная вдали от линий электропередач, деревьев и зданий, рассказали в ДЧС.

Отмечается, что в случае возникновения крупномасштабной ЧС пострадавшим можно будет укрыться и в пунктах приема населения.

Список таких объектов и их адреса опубликован на сайте ДЧС и на карте 2ГИС при вводе в поисковике слов "пункты приема пострадавшего населения". Всего в городе будут развернуты 384 пункта, сообщают в ведомстве.

"Пункты приема населения предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы", - уточнили в ДЧС.

В 10.00 по городу прозвучит сигнал "Внимание всем!", после чего, сохраняя спокойствие, алматинцам нужно будет эвакуироваться из зданий и следовать инструкциям, поступающим через доступные средства оповещения.

Напомним, в связи с тем, что сейсмотренировка проводится в холодное время года, ДЧС попросили население города эвакуироваться тепло одетыми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062444-kak-almatintsam-podgotovitsya-k-seysmotrenirovke-rasskazali-v-dchs-goroda/

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