"Не обязательно транслировать на всю страну": Глава МЧС обратился к журналистам

Глава МЧС Чингис Аринов на брифинге в кабмине прокомментировал последние громкие пожары в Казахстане. Он также попросил СМИ фильтровать информацию от спасателей, передает NUR.KZ.

На брифинге журналисты напомнили главе МЧС о недавних крупных пожарах в Казахстане (пожар на рынке в Семее и на барахолке в Алматы), и поинтересовались, с чем связано резкое увеличение их количества.

"Сначала хотел бы пояснить, что никакого увеличения пожаров нет. Все, что вы наблюдаете, является результатом того, что мы, как я и обещал, перешли на открытый формат работы.

Мы в онлайн-режиме 24/7 в своем Telegram- канале публикуем все события на территории страны. Абсолютно все. Из-за пересылок частых в СМИ и создается такое ощущение.

Поэтому, я бы хотел бы попросить СМИ вот этот момент фильтровать - незначимые, скажем, бытовые пожары или события, наверное, не обязательно их транслировать на всю страну", - заявил глава МЧС Чигиз Аринов.

При этом он добавил, что причину пожара на рынке Семея определит следственная группа.

"Почему затянулась ликвидация пожара? Информация о возгорании поступила только через 20 минут после начала пожара. Затем наши ребята установили, что охрана пыталась самостоятельно осуществлять тушение пожара. На месте было очень большое количество товарно-материальных ценностей. Вот эти факторы сыграли первично такую роль в том, что затянулась ликвидация. Касательно причин пожара следствие даст официальную версию", - отметил он.

Аринов также опроверг версию местных жителей о версии поджога.

"Это практически невозможно. Вы сами понимаете, что информация поступила через 20 минут после обнаружения возгорания. Сама охрана приступила к самостоятельным действиям, хотя надо было просто сразу вызывать (прим.автора - ДЧС)", - резюмировал глава МЧС.

Напомним, в ночь на 6 февраля в Семее горел рынок "Акшын": полиция перекрыла улицы, чтобы обеспечить проезд спецтехники и безопасность граждан. Огонь спасатели тушили 18 часов, о полной ликвидации пожара в ведомстве сообщили лишь вечером.

По информации акимата области, ущерб разной степени понесли 2200 арендаторов. Точные данные будут определять по итогам экспертиз и следствия. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил установить причины ЧП.

Тем временем пострадавшие предприниматели, которые лишились и мест, и товара, обходят инстанции в поисках поддержки. По их словам, они потеряли все и ждать не могут. Владелец сгоревшего ТД пообещал открыть фонд помощи и предоставить места на другом рынке. Позже стало известно, что пострадавшим предпринимателям отсрочат кредиты.

Также 17 февраля в Алматы загорелся склад на барахолке. Тушение пожара осложнялось наличием взрывоопасных предметов (газовые баллоны, аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия). Также пожарные показали, как боролись с огнем на складе - были опубликованы фото и видео с места ЧП.

Накануне крупный пожар произошел в мебельном цехе в Астане. Предварительная площадь пожара оценивается в 500 квадратных метров.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.