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"Все в долгах, кредитах": владельцы бутиков в сгоревшем ТД в Семее требуют возместить им ущерб

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Предприниматели
Предприниматели. Кадр из видео: телеканал КТК

В Семее вчера пожар охватил один из крупнейших торговых домов города. Огонь уже удалось потушить, но больше 2,5 тыс. предприниматели лишились товара, передает сайт телеканала КТК.

Пожар начался глубокой ночью и до приезда пожарных огонь успел распространиться почти по всему зданию. Местные жители признаются, что не припомнят пожара такого масштаба в центре города.

В здании, помимо продуктовых рядов и бутиков с одеждой, располагались аптеки и фуд-корт. Что именно пострадало сильнее всего и что уцелело, никто пока точно сказать не может. Предпринимателей не пускали внутрь горевшего здания. Начато расследование по факту нарушения требований пожарной безопасности. Уже приступили к опросу пострадавших.

"Департаментом полиции области Абай организован прием граждан. В настоящее время в здании городского Дворца культуры 15 следователей принимают письменные заявления потерпевших от пожара", - сообщили в полиции.

Пострадавших от пожара собрали в фойе городского Дворца культуры. Люди подсчитывали убытки, количество сгоревших отделов и товара.

Энвира Байдалина – одна из тех, кто лишился всего. Женщина в панике. Не понимает, как покрыть убытки и куда теперь идти работать.

"30 лет уже работаем, понимаете? Это наш хлеб. Это наш дом, как говорится. Вот теперь мы хотим возместить убытки. Потому что некоторые люди, вот сейчас все в шоке 100%. Мы все в долгах, в кредитах, в долгах – это просто невозможно. Как мы дальше работать будем? Куда вот сейчас мы в данный момент, все люди, куда вы на работу пойдете?" - сетует женщина.

Предприниматели-погорельцы потребовали, чтобы власти взяли ЧП на контроль. По их словам, арендаторам сообщили о пожаре слишком поздно. Многие не успели вынести из здания товар. Хотя, как считают, могли что-то спасти.

"Мы требуем справедливого расследования – это раз. Во-вторых, мы требуем возмещения ущерба. Пусть владелец «Акшына» возмещает нам ущерб. Мы столько лет на все его требования соглашались. Мы покупали эти бутики по стоимости квартир", - заявили торговцы.

"Вы говорите, дадите помещение. Чем торговать? Чем? Вы дадите мне денег на товар, чтобы долги закрыть?" - возмущены предприниматели.

В акимате пообещали помочь договориться с отсрочкой по кредитам в банках и по налоговой отчетности. В остальном попросили дождаться результатов расследования. Вопрос материальной помощи тоже рассмотрят.

"Для того, чтобы… кто должен… если определить, кто должен восстановить ущерб, наверное, все-таки мы должны дождаться окончания экспертиз. Следствие будет проведено объективно. В этом плане у акима этот вопрос на контроле", - прокомментировал заместитель акима области Абай Адилбек Мусабаев.

Предварительная площадь пожара составила почти 7 тысяч квадратов.

По информации акимата области, ущерб разной степени понесли 2200 арендаторов. Точные данные будут определять по итогам экспертиз и следствия.

Сейчас на месте работает специальная комиссия.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059527-vse-v-dolgah-kreditah-vladeltsy-butikov-v-sgorevshem-td-v-semee-trebuyut-vozmestit-im-uscherb/

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