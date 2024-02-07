Крупный пожар в Семее потушили спустя 18 часов (фото, видео)
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Пожар в торговом доме Семея был потушен спустя 18 часов. В ликвидации возгорания были задействованы 487 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По информации пресс-службы ведомства, пожар в торговом доме "Акшын" города Семей был потушен в 20:55.
"Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокой температурой внутри здания, большой пожарной нагрузкой, быстрым распространением огня из-за наличия большого количества легковоспламеняющихся материалов и сложной планировкой здания. В ходе тушения пожара произошло частичное обрушение кровли 3-го этажа", – рассказали в МЧС.
Как сообщили в ведомстве, психологи ДЧС и управления здравоохранения региона оказали экстренно-психологическую помощь более 200 предпринимателям.
Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы 487 человек, 46 техники и 1 пожарный поезд ДЧС и полиции, Центра медицины катастроф, воинской части 68303 МЧС, АО "НК "КТЖ", воинской части Национальной гвардии, ТОО "Зеленстрой".
Также силами полиции и военнослужащими Национальной гвардии был оцеплен периметр здания.
В МЧС добавили, что причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС.
"Для окарауливания, проливки и оцепления места пожара задействованы 264 человека личного состава, 31 единица техники", – сообщили в ведомстве.
Напомним, пожар вспыхнул минувшей ночью на рынке "Акшын". По информации ДЧС, в 02:29 прибывшие на место пожара сотрудники противопожарной службы установили, что на первом этаже, в районе эскалатора, горят бутики. Огонь распространился на помещения и второго этажа. Жертв и пострадавших нет.
Позже стало известно, что в 11:39 пожар в торговом доме был локализован. Работы велись по повышенному рангу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059522-krupnyy-pozhar-v-semee-potushili-spustya-18-chasov-foto-video/