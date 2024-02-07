Крупный пожар в Семее потушили спустя 18 часов (фото, видео)

Пожар в торговом доме Семея был потушен спустя 18 часов. В ликвидации возгорания были задействованы 487 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации пресс-службы ведомства, пожар в торговом доме "Акшын" города Семей был потушен в 20:55.

"Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокой температурой внутри здания, большой пожарной нагрузкой, быстрым распространением огня из-за наличия большого количества легковоспламеняющихся материалов и сложной планировкой здания. В ходе тушения пожара произошло частичное обрушение кровли 3-го этажа", – рассказали в МЧС.

Как сообщили в ведомстве, психологи ДЧС и управления здравоохранения региона оказали экстренно-психологическую помощь более 200 предпринимателям.

Пожар потушили в Семее. Фото: пресс-служба МЧС

Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы 487 человек, 46 техники и 1 пожарный поезд ДЧС и полиции, Центра медицины катастроф, воинской части 68303 МЧС, АО "НК "КТЖ", воинской части Национальной гвардии, ТОО "Зеленстрой".

Также силами полиции и военнослужащими Национальной гвардии был оцеплен периметр здания.

В МЧС добавили, что причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС.

"Для окарауливания, проливки и оцепления места пожара задействованы 264 человека личного состава, 31 единица техники", – сообщили в ведомстве.

Напомним, пожар вспыхнул минувшей ночью на рынке "Акшын". По информации ДЧС, в 02:29 прибывшие на место пожара сотрудники противопожарной службы установили, что на первом этаже, в районе эскалатора, горят бутики. Огонь распространился на помещения и второго этажа. Жертв и пострадавших нет.

Позже стало известно, что в 11:39 пожар в торговом доме был локализован. Работы велись по повышенному рангу.