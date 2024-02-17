Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пожарные показали, как тушат склад в районе барахолки в Алматы (фото, видео)

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото с места событий: ДЧС Алматы

ДЧС Алматы опубликовал кадры с места пожара в Жетысуском районе, где сегодня утром загорелся склад. На месте ЧП работают больше ста человек, передает NUR.KZ

Тушение пожара осложняется наличием взрывоопасных предметов (газовые баллоны, аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия).

Из горящего склада эвакуирован 1 газовый баллон.

Сообщается, что на месте возгорания работают 104 человека личного состава ДЧС и 29 единиц техники.

В 12:28 достигнута локализация пожара.

Напомним, сегодня, 17 февраля, в 10:40 силы и средства ДЧС города Алматы работают по повышенному рангу в мкр. Кокмайса-27 Жетысуского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061500-pozharnye-pokazali-kak-tushat-sklad-v-rayone-baraholki-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.