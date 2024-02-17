Пожарные показали, как тушат склад в районе барахолки в Алматы (фото, видео)

ДЧС Алматы опубликовал кадры с места пожара в Жетысуском районе, где сегодня утром загорелся склад. На месте ЧП работают больше ста человек, передает NUR.KZ

Тушение пожара осложняется наличием взрывоопасных предметов (газовые баллоны, аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия).

Из горящего склада эвакуирован 1 газовый баллон.

Сообщается, что на месте возгорания работают 104 человека личного состава ДЧС и 29 единиц техники.

В 12:28 достигнута локализация пожара.

Напомним, сегодня, 17 февраля, в 10:40 силы и средства ДЧС города Алматы работают по повышенному рангу в мкр. Кокмайса-27 Жетысуского района.