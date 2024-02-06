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В Семее загорелся крупнейший вещевой рынок города (видео)

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Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: instagram.com/oo_osa_semey__vko

Пожар на крупнейшем вещевом рынке Семея произошел минувшей ночью - на месте работают пожарные и полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Пожар вспыхнул на рынке "Акшын".

Пламя на месте тушат сотрудники противопожарной службы.

Полицейские по периметру несут службу в целях обеспечения проезда спецтехники, недопущения иных происшествий, а также в целях общественной безопасности и предупреждения преступлений.

Стражи порядка ограничили движение автотранспорта по ряду улиц.

По информации ДЧС, сегодня в 2:29 прибывшие на место пожара сотрудники противопожарной службы установили, что на первом этаже, в районе эскалатора, горят бутики.

Огонь распространялся на помещения 2 этажа.

В настоящий момент работы по тушению продолжаются. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и предварительная площадь устанавливаются.

В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 349 человек личного состава, 47 единиц техники и 1 пожарный поезд.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059297-v-semee-zagorelsya-krupneyshiy-veschevoy-rynok-goroda-video/

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