В Семее загорелся крупнейший вещевой рынок города (видео)
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Пожар на крупнейшем вещевом рынке Семея произошел минувшей ночью - на месте работают пожарные и полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.
Пожар вспыхнул на рынке "Акшын".
Пламя на месте тушат сотрудники противопожарной службы.
Полицейские по периметру несут службу в целях обеспечения проезда спецтехники, недопущения иных происшествий, а также в целях общественной безопасности и предупреждения преступлений.
Стражи порядка ограничили движение автотранспорта по ряду улиц.
По информации ДЧС, сегодня в 2:29 прибывшие на место пожара сотрудники противопожарной службы установили, что на первом этаже, в районе эскалатора, горят бутики.
Огонь распространялся на помещения 2 этажа.
В настоящий момент работы по тушению продолжаются. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара и предварительная площадь устанавливаются.
В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 349 человек личного состава, 47 единиц техники и 1 пожарный поезд.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059297-v-semee-zagorelsya-krupneyshiy-veschevoy-rynok-goroda-video/