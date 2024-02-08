Владелец сгоревшего в Семее рынка назвал себя пострадавшим

Владелец сгоревшего в Семее торгового дома встретился с пострадавшими предпринимателями – он пообещал открыть фонд помощи и предоставить места на другом рынке, передает сайт телеканала КТК.

Владельцем сгоревшего торгового дома "Акшын" в Семее оказался депутат областного маслихата Марат Курманбай. Сегодня он встретился с пострадавшими предпринимателями.

По информации телеканала, в момент ЧП Курманбай находился за рубежом, где проходил лечение. По его словам, произошедшее его шокировало. При этом бизнесмен пообещал открыть фонд помощи погорельцам и предоставить 200 мест на другом своем рынке.

"Я тоже сегодня пострадавший. Один из таких больших пострадавших. Я туда 30 лет брал кредиты, строил и создавал условия для наших предпринимателей.

Сегодня, если так просто взять, больше 10 миллиардов тенге я туда вложил. Вот это вот беда, что я не застраховал его, бизнес, понимаете. И также кредит, который мы брали, банк тоже не застраховал. Кстати, вот это имущество, которое сгорело, – это было залоговое имущество", – говорит Курманбай.

По его словам, правила техники пожарной безопасности на территории торгового дома соблюдались. Причину возгорания, как сообщил телеканал, он не знает – случился хлопок, охранники пытались потушить огонь сами, но вскоре вызвали пожарных.

Между тем глава области Нурлан Уранхаев заявил, что держит ситуацию на контроле.

Источник: КТК

Напомним, пожар на рынке "Акшын" в Семее начался ночью 6 февраля: полиция перекрыла улицы, чтобы обеспечить проезд спецтехники и безопасность граждан. Огонь спасатели тушили 18 часов, о полной ликвидации пожара в ведомстве сообщили лишь вечером.

По информации акимата области, ущерб разной степени понесли 2200 арендаторов. Точные данные будут определять по итогам экспертиз и следствия.

Вчера первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил установить причины ЧП.

Тем временем пострадавшие предприниматели, которые лишились и мест, и товара, обходят инстанции в поисках поддержки. По их словам, они потеряли все и ждать не могут.