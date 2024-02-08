Владелец сгоревшего в Семее рынка назвал себя пострадавшим
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Владелец сгоревшего в Семее торгового дома встретился с пострадавшими предпринимателями – он пообещал открыть фонд помощи и предоставить места на другом рынке, передает сайт телеканала КТК.
Владельцем сгоревшего торгового дома "Акшын" в Семее оказался депутат областного маслихата Марат Курманбай. Сегодня он встретился с пострадавшими предпринимателями.
По информации телеканала, в момент ЧП Курманбай находился за рубежом, где проходил лечение. По его словам, произошедшее его шокировало. При этом бизнесмен пообещал открыть фонд помощи погорельцам и предоставить 200 мест на другом своем рынке.
"Я тоже сегодня пострадавший. Один из таких больших пострадавших. Я туда 30 лет брал кредиты, строил и создавал условия для наших предпринимателей.
Сегодня, если так просто взять, больше 10 миллиардов тенге я туда вложил. Вот это вот беда, что я не застраховал его, бизнес, понимаете. И также кредит, который мы брали, банк тоже не застраховал. Кстати, вот это имущество, которое сгорело, – это было залоговое имущество", – говорит Курманбай.
По его словам, правила техники пожарной безопасности на территории торгового дома соблюдались. Причину возгорания, как сообщил телеканал, он не знает – случился хлопок, охранники пытались потушить огонь сами, но вскоре вызвали пожарных.
Между тем глава области Нурлан Уранхаев заявил, что держит ситуацию на контроле.
Источник: КТК
Напомним, пожар на рынке "Акшын" в Семее начался ночью 6 февраля: полиция перекрыла улицы, чтобы обеспечить проезд спецтехники и безопасность граждан. Огонь спасатели тушили 18 часов, о полной ликвидации пожара в ведомстве сообщили лишь вечером.
По информации акимата области, ущерб разной степени понесли 2200 арендаторов. Точные данные будут определять по итогам экспертиз и следствия.
Вчера первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил установить причины ЧП.
Тем временем пострадавшие предприниматели, которые лишились и мест, и товара, обходят инстанции в поисках поддержки. По их словам, они потеряли все и ждать не могут.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060001-vladelets-sgorevshego-v-semee-rynka-nazval-sebya-postradavshim/