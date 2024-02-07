Крупный пожар в Семее: Роман Скляр поручил установить причины ЧП
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Сегодня на совещании в правительстве с первым зампремьера Романом Скляром были рассмотрены вопросы ликвидации последствий пожара в крупном торговом центре Семея, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.
На совещании с докладами о принимаемых мерах выступили аким области Абай, руководители министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, а также национальной экономики.
В ходе совещания было отмечено, что пожар был ликвидирован 6 февраля в 20:55, площадь возгорания составила 6,9 тыс. кв. м – 87,5% всего здания. На месте организовано оцепление всей территории, осуществляется дневное и ночное патрулирование.
"Сотрудниками полиции и органов государственной противопожарной службы ДЧС области Абай начато соответствующее расследование.
Роман Скляр поручил установить причины происшествия и объем причиненного ущерба, а также принять все необходимые меры по ликвидации последствий пожара", – говорится в сообщении.
В кабмине добавили, что ситуация находится на их постоянном контроле.
Напомним, пожар на рынке "Алшын" в Семее начался ночью, первые расчеты пожарных прибыли на место в 2:30. Огонь спасатели тушили 18 часов – о полной ликвидации пожара в ведомстве сообщили вчера вечером.
По информации акимата области, ущерб разной степени понесли 2200 арендаторов. Точные данные будут определять по итогам экспертиз и следствия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059725-krupnyy-pozhar-v-semee-roman-sklyar-poruchil-ustanovit-prichiny-chp/