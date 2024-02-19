Крупный пожар произошел в мебельном цехе в Астане (фото)

Столичные пожарные тушат возгорание в мебельном цехе - пожар начался сегодня утром, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК.

По информации ведомства, сегодня, 19 февраля, в 08:44 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по повышенному рангу вызова на возгорание в ангаре по улице Коктал.

Незамедлительно они приступили к тушению пожара. На месте был организован штаб пожаротушения.

Предварительная площадь пожара оценивается в 500 квадратных метров.

В тушении задействовано 54 человека личного состава и 12 единиц техники ДЧС, а также 3 человека и 1 единица техника Центра медицины катастроф.

МЧС опубликовало кадры с места событий.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.