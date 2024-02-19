Крупный пожар произошел в мебельном цехе в Астане (фото)
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Столичные пожарные тушат возгорание в мебельном цехе - пожар начался сегодня утром, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК.
По информации ведомства, сегодня, 19 февраля, в 08:44 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по повышенному рангу вызова на возгорание в ангаре по улице Коктал.
Незамедлительно они приступили к тушению пожара. На месте был организован штаб пожаротушения.
Предварительная площадь пожара оценивается в 500 квадратных метров.
В тушении задействовано 54 человека личного состава и 12 единиц техники ДЧС, а также 3 человека и 1 единица техника Центра медицины катастроф.
МЧС опубликовало кадры с места событий.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061644-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-mebelnom-tsehe-v-astane-foto/