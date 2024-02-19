Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Крупный пожар произошел в мебельном цехе в Астане (фото)

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

Столичные пожарные тушат возгорание в мебельном цехе - пожар начался сегодня утром, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК.

По информации ведомства, сегодня, 19 февраля, в 08:44 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по повышенному рангу вызова на возгорание в ангаре по улице Коктал.

Незамедлительно они приступили к тушению пожара. На месте был организован штаб пожаротушения.

Предварительная площадь пожара оценивается в 500 квадратных метров.

В тушении задействовано 54 человека личного состава и 12 единиц техники ДЧС, а также 3 человека и 1 единица техника Центра медицины катастроф.

МЧС опубликовало кадры с места событий.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061644-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-mebelnom-tsehe-v-astane-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.