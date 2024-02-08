"У нас ничего не осталось": об огромных потерях заявили торговцы сгоревшего рынка в Семее

Почти сутки тушили рынок "Акшын" в Семее, около 7 тыс. квадратных метров сгорело. Торговцы уверяют: они потеряли весь товар и остались в долгах, передает сайт телеканала КТК.

Продавцы, которые лишились и мест, и товара, обходят инстанции в поисках поддержки. Накануне пострадавших от пожара консультировали в палате предпринимателей.

План дальнейших действий также озвучили представители акиматов города и области. Сообщается, что буквально на всех уровнях просили подождать итогов расследования, чтобы определить того, кто возместит ущерб.

Тем временем пострадавшие от произошедшего уверяют: они потеряли все и ждать не могут.

"Больше 2 тысяч человек - предпринимателей. Мы все сейчас в таком состоянии… в небытии. У нас ничего не осталось. Нам в данный момент говорят: "Компенсации не будет от государства. Так как эта корпорация “Акшын” является частным лицом, и вы - предприниматели". Я считаю, мы пережили такую трагедию…", - заявила Анар Бейсембаева.

Предприниматель Мейирли Кумашев обратился к властям с просьбой о помощи.

"Я хочу обратиться к президенту Республики Казахстан, ко всему правительству. Помогите городу Семею. Предпринимателям. Поддержите малый и средний бизнес. Мы кормим государство. Пожалуйста, цените труд человеческий", - просит он.

Накануне пожар в Семее прокомментировала вице-премьер Тамара Дуйсенова. Она пообещала помочь торговцам найти новые места на других рынках или оформить им пособие по безработице.

"Им сейчас будут предоставлены рабочие места, где они могут на рынках… имеется в виду, если у них есть товары, они могут продать их, если у них в других складах - первое. Второе: если у них нет никакой возможности, то значит, согласно законодательству, сейчас мы можем их зарегистрировать и давать им пособие по безработице. Третье: значит, прямо такая необходимость будет, то есть льготные микрокредиты. Их можно уже сегодня… с конца февраля мы начинаем", - высказалась вице-премьер.

Местные чиновники тоже обещают помощь, хоть и скромную: пострадавшим восстановят сгоревшие документы, а также отсрочат выплаты по кредитам и налогам.

Источник: КТК

Пожар на рынке в Семее

Напомним, пожар на рынке "Алшын" в Семее начался ночью 6 февраля - полиция перекрыла улицы, чтобы обеспечить проезд спецтехники и безопасность граждан.

Огонь спасатели тушили 18 часов, о полной ликвидации пожара в ведомстве сообщили лишь вечером.

По информации акимата области, ущерб разной степени понесли 2200 арендаторов. Точные данные будут определять по итогам экспертиз и следствия.

Первый зампремьер-министра Роман Скляр поручил установить причины ЧП.